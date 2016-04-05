Zebra написав: Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області. Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах. Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.
Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.
Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.
Ви очевидно не вкурсі цього контр-наступу по мінним полям. Бутусов виклав. Дивлюся відео, як наші наступають, це просто жах. Підїхало по мінним полям кілька Бредлі, якісь підірвалися, якісь доїхали. З вцілілого Бредлі вистрибують хлопці - міна бабах, відірвало ногу. Потім відео обривається і мабуть інший квадракоптер вже знімає те саме бредлі - поруч ховаються кілька хлопців, у 2 чи 3 відірвані ноги. Добре що надали допомогу.
Якби влада мене читала. Вона б спершу на мінні поля послала членів ОПЗЖ. А так маємо по факту фарш - це кращі хлопці, у розквіті сил. Чому наша влада така тупа? Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.
Практично всі втрати від "контр-наступу" - мінно-вибухові.
У мене дуже не втішні прогнози. Зокрема внутрішньополітичні.
Один відомий блогер кожен день закликає припинити зливати техніку і людей на безнадійному напрямку заради примарних успіхів (адже москалі також готують свій контрнаступ), натомість рухатись на Валуйки, Курчатов... туди, де відсутні непрохідні (без авіації) лінії оборони. Але ходять чутки, що після рейдів РДК "байдени" наступ туди з використанням своєї техніки заборонили. І знають же лицеміри, що без авіації наш контрнаступ на підготовлені лінії оборони скоріше всього застопориться, при цьому гальмують надання Абрамсів і F16, навіть країнами союзниками. В пакетах допомоги недостатньо коштів, а про лендліз наказано мовчати (ще три місяці і він все). Очевидно вже, що швидка перемога України "байденам" не потрібна. План - затягування, корейський сценарій або афганізація України.
Letusrock написав:за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
Не парся. Наїзд що ти працюєш за гроші популярний тут від самого початку гілки(ця гілка це продовження "Політичних дискусій"). Зараз вже рідко таке закидають, але раніше - постійно. Видно Shaman зі старожилів.
По его данным не такой уж старожил: "С нами с: 29.09.19".
Investor_K написав:Що там ці двоє кислих друзів ще надумали ?
У росіян - фрустрація після виступу голови держави, під час якої не відбулося очікуваних доленосних заяв і жорсткого покарання заколотникам. Російські так звані "зет-патріоти", які підтримують війну в Україні, були вкрай розчаровані виступом президента Володимира Путіна, в якому він поблажливо висловився про "вагнерівців", які кілька днів тому влаштували заколот.
Коротко: произошедшее было для демонстрации протеста ЧВК «Вагнер», а не для свержения власти в ОРКОСТАНЕ
Главное: ▪️Целью похода было - не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые допустили массу ошибок в ходе "СВО". ▪️Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не принуждался учавствовать, все знали, чем это закончится. ▪️Мы сожалем, что вынуждены были наносить удары по авиации ВКС РФ. ▪️Мы не дошли 200 км до Москвы. ▪️Остановились в тот момент, когда 1 штурмовый отряд уже развернул свою артиллерию на подходах к столице. ▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране. ▪️Лукашенко протянул руку и предложил найти решение для продолжения работы ЧВК "Вагнер".
Вроде у МО рф была дебиторка на 1,5 ярда долларов США перед поваром Записывание гневных роликов в телеграмме... угрозы через ютуб Не помогли. Повар отправил уткина в масквабад с целью помножить руководсво МО на нуль, а сам сидел в штабе юво и тер тему через Бульбафюрера. Бульбафюрер вроде порешал - дал свой самолет для перевозки долга золотом в Турцию. Когда люди повара проверили и приняли металл - свернул. Обычная тема из 90-х только с онлайн трансляцией на ютубе. Думаю Бульбафюрер свои 20% за посредничество получил.
Ще раз переглянув те відео. Там 3 рази підриваються на протипіхотних мінах, як відриває ноги у високій якості. В ще 2-3 вже з відірваними ногами. Тобто 5-6 чоловік підірвалося на протипіхотних мінах і втратили по нозі. При цьому їх дії взагалі якийсь нонсенс.
За це має особисто піти під суд ті хто направляє натренованих солдат на сучасній техніці на міни.
Замість членів ОПЗЖ, у евробляхах. З таким військово-політичним керівництвом війну не виграти.
Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.
Shaman написав:й визнавати силу ворога треба, а хвалити - ні.
хвалити ворога? це точно не до мене
Shaman написав:більшість населення наших північних сусідів перетворилася на дуже печерну й маргіналізовану масу, для якої вбити хохла - це гарно. й коли пропонують радикальні рішення - а що ще можна зробити зі скаженими звірами (все одно зараз у нацизмі звинуватять )
тут не зрозумів у чому можуть бути розбіжності
Shaman написав:о, є дуже чіткий критерій - коли ввижається, що не все так однозначно - то робіть наступне міняйте Раша на Німеччина, Україну на СРСР й згадуйте другу світову
не використовую цю фразу, для мене все однозначно стосовно рф
Shaman написав:й навіть якщо залишиться лінія зіткнення (а таке може бути) - це теж не вирок. Південна Корея не дасть збрехати.
пахне рашистськими наративами))
Shaman написав:я гадаю гроші платять не за один, два чи навіть три форуми. й finance.ua - це ж найбільший фінансовий форум країни?
це була б супер тупість фсб і даремна трата часу - спробувати переконувати в чомусь тертих калачів з фінфоруму))
UA написав:Когда люди повара проверили и приняли металл - свернул. Обычная тема из 90-х только с онлайн трансляцией на ютубе. Думаю Бульбафюрер свои 20% за посредничество получил.
а сбитые борты за чей счет? я изначально понимал что маскарад, никаких политических требований или заявлений, в Ростове ничего не захватили (вокзалы, аэропорты, банки, связь, медиа). вышли на улицу поторговали е..льниками, зачем то приволокли танки, от кого броня? вобщем изначально шоу. Скорее всего бункерная крыса ослабла умом, и его пугали картинкой что на кремль движется огромная голодная орда, чтобы он стал сговорчивее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.
У Рената Леонидовича дети непригодны у воинской службе... болеют т.к. недоедали и не имели доступа к элементарной медицинской помощи. Но как исинные патриоты, после войны приедут участвовать в процессе приватизации гос. имущества - дела жизни их отца.