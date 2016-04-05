RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4419442044214422
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:48

  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:
Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області.
Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах.
Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.

Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.

Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.

Записуєтесь у 3 штормову, допоможете пришвидшити?

Або хоча б грошей закиньте на міномети-кулемети для ТРО.

Ви очевидно не вкурсі цього контр-наступу по мінним полям. Бутусов виклав. Дивлюся відео, як наші наступають, це просто жах. Підїхало по мінним полям кілька Бредлі, якісь підірвалися, якісь доїхали. З вцілілого Бредлі вистрибують хлопці - міна бабах, відірвало ногу. Потім відео обривається і мабуть інший квадракоптер вже знімає те саме бредлі - поруч ховаються кілька хлопців, у 2 чи 3 відірвані ноги. Добре що надали допомогу.

Якби влада мене читала. Вона б спершу на мінні поля послала членів ОПЗЖ.
А так маємо по факту фарш - це кращі хлопці, у розквіті сил.
Чому наша влада така тупа?
Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.

Практично всі втрати від "контр-наступу" - мінно-вибухові.

У мене дуже не втішні прогнози. Зокрема внутрішньополітичні.

Один відомий блогер кожен день закликає припинити зливати техніку і людей на безнадійному напрямку заради примарних успіхів (адже москалі також готують свій контрнаступ), натомість рухатись на Валуйки, Курчатов... туди, де відсутні непрохідні (без авіації) лінії оборони. Але ходять чутки, що після рейдів РДК "байдени" наступ туди з використанням своєї техніки заборонили. І знають же лицеміри, що без авіації наш контрнаступ на підготовлені лінії оборони скоріше всього застопориться, при цьому гальмують надання Абрамсів і F16, навіть країнами союзниками. В пакетах допомоги недостатньо коштів, а про лендліз наказано мовчати (ще три місяці і він все).
Очевидно вже, що швидка перемога України "байденам" не потрібна. План - затягування, корейський сценарій або афганізація України.
Schmit
 
Повідомлень: 3682
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:18

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі

Не парся. Наїзд що ти працюєш за гроші популярний тут від самого початку гілки(ця гілка це продовження "Політичних дискусій"). Зараз вже рідко таке закидають, але раніше - постійно. Видно Shaman зі старожилів. :D

По его данным не такой уж старожил: "С нами с: 29.09.19".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24791
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5062 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:32

  Investor_K написав:Що там ці двоє кислих друзів ще надумали ?


У росіян - фрустрація після виступу голови держави, під час якої не відбулося очікуваних доленосних заяв і жорсткого покарання заколотникам.
Російські так звані "зет-патріоти", які підтримують війну в Україні, були вкрай розчаровані виступом президента Володимира Путіна, в якому він поблажливо висловився про "вагнерівців", які кілька днів тому влаштували заколот.
Letusrock
 
Повідомлень: 592
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:41

  vitaliian написав:
❗❗❗ПРИГОЖИН ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ


Коротко: произошедшее было для демонстрации протеста ЧВК «Вагнер», а не для свержения власти в ОРКОСТАНЕ

Главное:
▪️Целью похода было - не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые допустили массу ошибок в ходе "СВО".
▪️Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не принуждался учавствовать, все знали, чем это закончится.
▪️Мы сожалем, что вынуждены были наносить удары по авиации ВКС РФ.
▪️Мы не дошли 200 км до Москвы.
▪️Остановились в тот момент, когда 1 штурмовый отряд уже развернул свою артиллерию на подходах к столице.
▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране.
▪️Лукашенко протянул руку и предложил найти решение для продолжения работы ЧВК "Вагнер".



Вроде у МО рф была дебиторка на 1,5 ярда долларов США перед поваром
Записывание гневных роликов в телеграмме... угрозы через ютуб Не помогли.
Повар отправил уткина в масквабад с целью помножить руководсво МО на нуль, а сам сидел в штабе юво и тер тему через Бульбафюрера.
Бульбафюрер вроде порешал - дал свой самолет для перевозки долга золотом в Турцию.
Когда люди повара проверили и приняли металл - свернул.
Обычная тема из 90-х только с онлайн трансляцией на ютубе.
Думаю Бульбафюрер свои 20% за посредничество получил.
UA
 
Повідомлень: 7559
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще раз переглянув те відео. Там 3 рази підриваються на протипіхотних мінах, як відриває ноги у високій якості. В ще 2-3 вже з відірваними ногами. Тобто 5-6 чоловік підірвалося на протипіхотних мінах і втратили по нозі. При цьому їх дії взагалі якийсь нонсенс.

За це має особисто піти під суд ті хто направляє натренованих солдат на сучасній техніці на міни.

Замість членів ОПЗЖ, у евробляхах.
З таким військово-політичним керівництвом війну не виграти.

Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12095
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1809 раз.
Подякували: 2627 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й визнавати силу ворога треба, а хвалити - ні.

хвалити ворога? це точно не до мене

  Shaman написав:більшість населення наших північних сусідів перетворилася на дуже печерну й маргіналізовану масу, для якої вбити хохла - це гарно. й коли пропонують радикальні рішення - а що ще можна зробити зі скаженими звірами (все одно зараз у нацизмі звинуватять )


тут не зрозумів у чому можуть бути розбіжності

  Shaman написав:о, є дуже чіткий критерій - коли ввижається, що не все так однозначно - то робіть наступне міняйте Раша на Німеччина, Україну на СРСР й згадуйте другу світову

не використовую цю фразу, для мене все однозначно стосовно рф

  Shaman написав:й навіть якщо залишиться лінія зіткнення (а таке може бути) - це теж не вирок. Південна Корея не дасть збрехати.


пахне рашистськими наративами))

  Shaman написав:я гадаю гроші платять не за один, два чи навіть три форуми. й finance.ua - це ж найбільший фінансовий форум країни?


це була б супер тупість фсб і даремна трата часу - спробувати переконувати в чомусь тертих калачів з фінфоруму))
Letusrock
 
Повідомлень: 592
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:58

  UA написав:Когда люди повара проверили и приняли металл - свернул.
Обычная тема из 90-х только с онлайн трансляцией на ютубе.
Думаю Бульбафюрер свои 20% за посредничество получил.

а сбитые борты за чей счет? я изначально понимал что маскарад, никаких политических требований или заявлений, в Ростове ничего не захватили (вокзалы, аэропорты, банки, связь, медиа). вышли на улицу поторговали е..льниками, зачем то приволокли танки, от кого броня? вобщем изначально шоу. Скорее всего бункерная крыса ослабла умом, и его пугали картинкой что на кремль движется огромная голодная орда, чтобы он стал сговорчивее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 00:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18090
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:58

  Zebra написав:Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.

У Рената Леонидовича дети непригодны у воинской службе...
болеют т.к. недоедали и не имели доступа к элементарной медицинской помощи.
Но как исинные патриоты, после войны приедут участвовать в процессе приватизации гос. имущества - дела жизни их отца.
UA
 
Повідомлень: 7559
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4419442044214422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118070
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492460
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (315)
26.06.2023 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.