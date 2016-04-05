Додано: Вів 27 чер, 2023 00:37

Никогда такого не было и вот-опять "Не виноватая я. Я доброволец. Я сама пришла. Где деньги шайга?"[0]=AZUbxaJIfUIv62-uXpk6QOjYWwlYfW4z4wXRNyOPduiQz30FSJnyXEGOgeaog1FpJ jh6HrR83Rm0opxPVwAxwLkKKJvs4YkK-GRf4oQBM7aa_0LSBl1uHidV2m2evrTO6J__Undsx3JYSHINWlh KKVDifPnR9FATpO_Uve480yHdB5KjwxdeWBRgEqQCL9w7OJc&_ _tn__=-UC%2CP-R " По z-каналам расходится письмо российского добровольца. Его публикует Стрелков и Рамзай.Ай-ай-ай, такое горе, такое горе, государство оказывается обманывает своих солдат. Никогда же такого не было. "Ну нельзя так с нами!""Владислав, привет!Сейчас мы, бойцы добровольцы 31 десантно-штурмовой бригады находимся на переучивании в Омске. Написать заставила солдатская нужда. Не смотря на все заверения высшего командования и распоряжения президента нам по-прежнему тупо не платят деньги! Многие за последние два месяца не получили вообще ничего! Другие, в том числе и я, получили только положенный оклад (в моем случае 36500+), а боевые до сих пор вообще никому не выплатили, хотя официально гарантировали минимально 204 тысячи рядовому, и это при том, что мы уже провоевали на передовой, и сейчас штатно числимся на СВО в составе всё той же 31 ДШБ. Обещали перечислить выплаты сначала 6-го июня, потом сказали до 20-го июня всем все закроют, но ни хрена ничего не получили! Инфа прошла, что теперь, возможно, перечислят деньги до 10 июля. Но к этому времени мы все снова будем на передовой и хрен там кто узнает, упали деньги или нет, потому что связи там нет и банкоматов там тоже нет. Короче, морочат всем головы.Парни озлоблены. Многие, повторюсь, вообще ничего не получили за два месяца. Ну нельзя так с нами!Вообще обман со стороны Минобороны это просто в порядке вещей! Я доброволец. Сам пришёл в военкомат. Меня там встретили, похлопали по плечу, сказали: подпишешь контракт и сразу получишь 195 тысяч рублей единовременной поддержки от Минобороны. Но, после подписания, когда я уже все комиссии прошёл, в последнем кабинете на сборном пункте на Яблочкова в Москве мне с улыбкой сообщили, что я эти деньги не получу, так как у меня контракт на 11 месяцев, а что бы их получить нужен контракт более чем на год. Я возмутился – почему сразу не сказали? Готов подписать и на два года! Но мне, всё с той же улыбкой, ответили, что мне за 50 лет и по закону с такими возрастными добровольцам контракт подписывается только «короткий» - до года, так что свободен, солдат! О деньгах забудь! Я спросил, почему в военкомате не говорят об этом? Но там только плечами пожали, мол, у военкомата план по набору. Зачем им правду говорить? Прямо как в фильме «ДМБ»: «Чао, Буратины! Меня зовут Себастьян Перейра торговец чёрным деревом…»Позже, когда спрашивал других ребят москвичей моего возраста, они также рассказывали, что в военкоматах завлекали такой выплатой, а на Яблочкова, после подписания контракта, просто ставили перед фактом. Короче, с самого начала людей наeбывают, пардон за мой французский...Но и это ещё не все. Даже те 80% парней, у кого контракты на сроки более года, не получили этой выплаты. Конкретный пример мой напарник - контракт на два года и до сих пор не поучил этой стартовой выплаты. Мало того, и зарплату не получил, и боевых нет!Мы общаемся и с парнями и из других частей. Там тоже самое творится. Минобороны, по-моему, совсем нюх потеряло, про совесть вообще молчу. Обычно, такое плохо заканчивается…Парни, мягко говоря, недовольны и многие готовы писать рапорта. Все переживают за свои семьи. Здесь бунт назревает. Я наблюдаю за всем и мне это очень не нравится. А пока, после получения приказа снова убыть в зону СВО, два бойца из нашей роты просто послали всех на хер и уехали домой..."