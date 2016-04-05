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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4420442144224423
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 00:47

  UA написав:
  Zebra написав:Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.

У Рената Леонидовича дети непригодны у воинской службе...
болеют т.к. недоедали и не имели доступа к элементарной медицинской помощи.
Но как исинные патриоты, после войны приедут участвовать в процессе приватизации гос. имущества - дела жизни их отца.

Пока простой народ выясняет в своей среде отношения, приватизация остатков государственного имущества уже идет полным ходом и ждать окончания войны, что очень удивительно, совершенно не нужно:
https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/po ... n5AzuAa9ul

В ней можно поучаствовать и в дистанционном режиме, например, с нейтральной территории, как, в свое время, происходили переговоры между Вольфом и Даллесом. :D
Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру:
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-06 ... u-dzherela
Honestus
 
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