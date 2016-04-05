UA написав:
У Рената Леонидовича дети непригодны у воинской службе...
болеют т.к. недоедали и не имели доступа к элементарной медицинской помощи.
Но как исинные патриоты, после войны приедут участвовать в процессе приватизации гос. имущества - дела жизни их отца.
Пока простой народ выясняет в своей среде отношения, приватизация остатков государственного имущества уже идет полным ходом и ждать окончания войны, что очень удивительно, совершенно не нужно:
В ней можно поучаствовать и в дистанционном режиме, например, с нейтральной территории, как, в свое время, происходили переговоры между Вольфом и Даллесом.
Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру: