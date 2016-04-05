Zebra написав:Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.
У Рената Леонидовича дети непригодны у воинской службе... болеют т.к. недоедали и не имели доступа к элементарной медицинской помощи. Но как исинные патриоты, после войны приедут участвовать в процессе приватизации гос. имущества - дела жизни их отца.
В ней можно поучаствовать и в дистанционном режиме, например, с нейтральной территории, как, в свое время, происходили переговоры между Вольфом и Даллесом. Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру: https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-06 ... u-dzherela
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.
Коротко: произошедшее было для демонстрации протеста ЧВК «Вагнер», а не для свержения власти в ОРКОСТАНЕ
Главное: ▪️Целью похода было - не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые допустили массу ошибок в ходе "СВО". ▪️Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не принуждался учавствовать, все знали, чем это закончится. ▪️Мы сожалем, что вынуждены были наносить удары по авиации ВКС РФ. ▪️Мы не дошли 200 км до Москвы. ▪️Остановились в тот момент, когда 1 штурмовый отряд уже развернул свою артиллерию на подходах к столице. ▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране. ▪️Лукашенко протянул руку и предложил найти решение для продолжения работы ЧВК "Вагнер".
однозначно, что не сам евгений был автор текста, он рассчитан на биомассу
▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране.
1-вранье 100% 2-мы шли, чтобы женя порешал свои финансовые претензии
лука-просто почтальон, и не более
про 45 бригаду(о которой доложил Гиркин) ничего не известно, возможно ее планировали кинуть, чтобы заткнуть дыру (но ни один военкор , не говоря про телеканалы не показал видео, где 45я бригада выдвинулась на рубежи и готова встретить огнем мятежников)
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.
Важко не погодитись.
Київ за три дні, Москву за один, хто менше? От такі авантюри, потім, вилазать великимм втратами. Бредлі з солдатами не покататись поїхали по околицям, а на свій міні прорив. Нема в цій війні легких і простих рішень. Н-е-м-а-є.
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.
Важко не погодитись.
Київ за три дні, Москву за один, хто менше? От такі авантюри, потім, вилазать великимм втратами. Бредлі з солдатами не покататись поїхали по околицям, а на свій міні прорив. Нема в цій війні легких і простих рішень. Н-е-м-а-є.
Москву - можливо ви праві, але якісь бєлгороди, брянськи, валуйки... - цілком можливо, а з врахуванням щоденних обстрілів звідти - просто необхідно.
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.
Важко не погодитись.
Напевно пишете десь з партизанського отряду в лісах Бьєлгородчини?
lapay написав:Київ за три дні, Москву за один, хто менше? От такі авантюри, потім, вилазать великимм втратами. Бредлі з солдатами не покататись поїхали по околицям, а на свій міні прорив. Нема в цій війні легких і простих рішень. Н-е-м-а-є.
Москву - можливо ви праві, але якісь бєлгороди, брянськи, валуйки... - цілком можливо, а з врахуванням щоденних обстрілів звідти - просто необхідно.