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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4421442244234424>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 00:47

  UA написав:
  Zebra написав:Мене особисто гнітить, що українців вигрібають з сел (де 99% саме етнічні українці) і посилають своїм тілом розміновувати поля.

У Рената Леонидовича дети непригодны у воинской службе...
болеют т.к. недоедали и не имели доступа к элементарной медицинской помощи.
Но как исинные патриоты, после войны приедут участвовать в процессе приватизации гос. имущества - дела жизни их отца.

Пока простой народ выясняет в своей среде отношения, приватизация остатков государственного имущества уже идет полным ходом и ждать окончания войны, что очень удивительно, совершенно не нужно:
https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/po ... n5AzuAa9ul

В ней можно поучаствовать и в дистанционном режиме, например, с нейтральной территории, как, в свое время, происходили переговоры между Вольфом и Даллесом. :D
Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру:
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-06 ... u-dzherela
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 02:38

  Honestus написав:Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру:
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-06 ... u-dzherela

а де можна ознайомитися зі списком державних підприємств ОПК, що будуть приватизовуватися?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:00

Хтось висловився.
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.

Важко не погодитись.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:08

  vitaliian написав:
❗❗❗ПРИГОЖИН ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ


Коротко: произошедшее было для демонстрации протеста ЧВК «Вагнер», а не для свержения власти в ОРКОСТАНЕ

Главное:
▪️Целью похода было - не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые допустили массу ошибок в ходе "СВО".
▪️Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не принуждался учавствовать, все знали, чем это закончится.
▪️Мы сожалем, что вынуждены были наносить удары по авиации ВКС РФ.
▪️Мы не дошли 200 км до Москвы.
▪️Остановились в тот момент, когда 1 штурмовый отряд уже развернул свою артиллерию на подходах к столице.
▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране.
▪️Лукашенко протянул руку и предложил найти решение для продолжения работы ЧВК "Вагнер".




однозначно, что не сам евгений был автор текста, он рассчитан на биомассу
▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране.


1-вранье 100%
2-мы шли, чтобы женя порешал свои финансовые претензии

лука-просто почтальон, и не более

про 45 бригаду(о которой доложил Гиркин) ничего не известно, возможно
ее планировали кинуть, чтобы заткнуть дыру (но ни один военкор , не говоря про телеканалы не показал видео, где 45я бригада выдвинулась на рубежи и готова встретить огнем мятежников)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:16

  Schmit написав:Хтось висловився.
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.

Важко не погодитись.

Київ за три дні, Москву за один, хто менше? От такі авантюри, потім, вилазать великимм втратами. Бредлі з солдатами не покататись поїхали по околицям, а на свій міні прорив.
Нема в цій війні легких і простих рішень. Н-е-м-а-є.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:21

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:23

  prodigy написав:вранье 100%
вы только обнаружили? вся рф сплошное враньё, с 1917г.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:39

  lapay написав:
  Schmit написав:Хтось висловився.
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.

Важко не погодитись.

Київ за три дні, Москву за один, хто менше? От такі авантюри, потім, вилазать великимм втратами. Бредлі з солдатами не покататись поїхали по околицям, а на свій міні прорив.
Нема в цій війні легких і простих рішень. Н-е-м-а-є.

Москву - можливо ви праві, але якісь бєлгороди, брянськи, валуйки... - цілком можливо, а з врахуванням щоденних обстрілів звідти - просто необхідно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:25

Заспокійливе про ЗАЕС та підбадьорливе про НАТО

аварії, хоча б наближено співставної за наслідками з Чорнобильською трагедією, в Україні не станеться навіть за умови найгіршого розвитку ситуації, якщо ворог здійснить свої погрози і підірве заряди, розташовані ним на станції.
https://zn.ua/ukr/energetics/situatsija ... vitku.html
Щоправда, мене це якось не дуже заспокоїло. Нє вєрю!(с) Можливо тому, що до цього лунали заяви з точністю до навпаки. Припускаю, що якісь заходи було вжито, типу "щоб до ЄС не долетіло", але мене хвилює безпека перебування в Україні.

Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.
http://ukurier.gov.ua/uk/news/u-vilnyus ... ato-za-sp/
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:аварії, хоча б наближено співставної за наслідками з Чорнобильською трагедією, в Україні не станеться навіть за умови найгіршого розвитку ситуації, якщо ворог здійснить свої погрози і підірве заряди, розташовані ним на станції.


сподіваюсь це не "шашлики-2". Якісь качелі, спочатку всіх лякають, потім заспокоюють і так по кругу.
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 27 чер, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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