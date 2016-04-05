Додано: Вів 27 чер, 2023 09:49

fler написав: Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.

http://ukurier.gov.ua/uk/news/u-vilnyus ... ato-za-sp/ Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.

Те, чого очікуємо ми, зрозуміле.Але справа у тому, чого бажають партнери. Вони ж будуть ухвалювати рішення.Поки якась Санта-Барбара...І тільки по факту стане зрозуміло, хто переміг - Байден, Столтенберг і Ко, чи Зе, Расмусен і Ко.Або це Штати банально чогось добивались за згоду.Поки ж було:1. *Якщо ми не маємо гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі, то що нам там робити?» – зізнався Зеленський.Він зазначив, що не бачить сенсу у можливій поїздці до Вільнюса, якщо союзники України не будуть готові прийняти конкретний документ щодо гарантій безпеки.«Коли ми з вами приїжджаємо на саміт НАТО – це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. І я не хочу брати участь у цьому політичному театрі. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик», – заявив президент.Ключові слова -- щоб наші люди знали.Партнери-то й так знають, що вони роблять))2. представить на саміті програму багаторічної допомоги Україні, яка має допомогти в інтеграції стандартів ЗСУ «до стандартів, доктрин та обладнання НАТО».«Я очікую, що ми погодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, щоб допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської доби до стандартів, доктрин та обладнання НАТО та стати повністю сумісними з НАТО», – сказав Столтенберг.Ключове слово - багаторічну.3. Нещодавна заява Байдена.4. Думка Кісінджера про Україну саме в!!! НАТО.5. Пояснення Чалого про "правила життя".І т.д.Санта-Барбара...