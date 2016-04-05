Те, чого очікуємо ми, зрозуміле. Але справа у тому, чого бажають партнери. Вони ж будуть ухвалювати рішення.
Поки якась Санта-Барбара... І тільки по факту стане зрозуміло, хто переміг - Байден, Столтенберг і Ко, чи Зе, Расмусен і Ко. Або це Штати банально чогось добивались за згоду.
Поки ж було: 1. *Якщо ми не маємо гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі, то що нам там робити?» – зізнався Зеленський.
Він зазначив, що не бачить сенсу у можливій поїздці до Вільнюса, якщо союзники України не будуть готові прийняти конкретний документ щодо гарантій безпеки.
«Коли ми з вами приїжджаємо на саміт НАТО – це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. І я не хочу брати участь у цьому політичному театрі. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик», – заявив президент. https://www.slovoidilo.ua/2023/06/06/no ... amiti-nato Ключові слова -- щоб наші люди знали. Партнери-то й так знають, що вони роблять))
2. представить на саміті програму багаторічної допомоги Україні, яка має допомогти в інтеграції стандартів ЗСУ «до стандартів, доктрин та обладнання НАТО».
«Я очікую, що ми погодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, щоб допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської доби до стандартів, доктрин та обладнання НАТО та стати повністю сумісними з НАТО», – сказав Столтенберг. https://www.slovoidilo.ua/2023/05/15/no ... omu-samiti Ключове слово - багаторічну.
3. Нещодавна заява Байдена. 4. Думка Кісінджера про Україну саме в!!! НАТО. 5. Пояснення Чалого про "правила життя". І т.д.