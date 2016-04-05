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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4421442244234424
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:49

  fler написав:Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.
http://ukurier.gov.ua/uk/news/u-vilnyus ... ato-za-sp/

Те, чого очікуємо ми, зрозуміле.
Але справа у тому, чого бажають партнери. Вони ж будуть ухвалювати рішення.

Поки якась Санта-Барбара...
І тільки по факту стане зрозуміло, хто переміг - Байден, Столтенберг і Ко, чи Зе, Расмусен і Ко.
Або це Штати банально чогось добивались за згоду.

Поки ж було:
1. *Якщо ми не маємо гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі, то що нам там робити?» – зізнався Зеленський.

Він зазначив, що не бачить сенсу у можливій поїздці до Вільнюса, якщо союзники України не будуть готові прийняти конкретний документ щодо гарантій безпеки.

«Коли ми з вами приїжджаємо на саміт НАТО – це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. І я не хочу брати участь у цьому політичному театрі. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик», – заявив президент.
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/06/no ... amiti-nato
Ключові слова -- щоб наші люди знали.
Партнери-то й так знають, що вони роблять))

2. представить на саміті програму багаторічної допомоги Україні, яка має допомогти в інтеграції стандартів ЗСУ «до стандартів, доктрин та обладнання НАТО».

«Я очікую, що ми погодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, щоб допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської доби до стандартів, доктрин та обладнання НАТО та стати повністю сумісними з НАТО», – сказав Столтенберг.
https://www.slovoidilo.ua/2023/05/15/no ... omu-samiti
Ключове слово - багаторічну.

3. Нещодавна заява Байдена.
4. Думка Кісінджера про Україну саме в!!! НАТО.
5. Пояснення Чалого про "правила життя".
І т.д.

Санта-Барбара...
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.


цікава реакція путіна якби в НАТО зявились яйця і прозвучала заява " Приймаємо Україну з 1 січня 2024, для загального блага до того часу пропонуємо РФ вирішити питання закінчення конфлікту"
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:35

  vitaliian написав:
  prodigy написав:вранье 100%
вы только обнаружили? вся рф сплошное враньё, с 1917г.

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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:41

  thenewepic написав:
  Honestus написав:Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру:
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-06 ... u-dzherela

а де можна ознайомитися зі списком державних підприємств ОПК, що будуть приватизовуватися?

Цей список з часом змінюється. Останній тут:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122 ... D0%BF#Text
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