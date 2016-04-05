Апдейт по состоянию контракта на поставку в Иран истребителей Су-35 по данным иранских СМИ.



Прошло почти 9 месяцев с момента заявления главкома ВВС, в котором говорилось, что на повестке дня ВВС стоит покупка истребителей Су-35 у России, но Иран до сих пор не получил ни одного истребителя. Почему же, несмотря на то, что получение российских Су-35 время от времени всерьез обсуждается некоторыми источниками и СМИ, оно по-прежнему находится в тумане неопределенности?



Последний комментарий о Су-35 сделал Амир Хамид Вахеди, командующий ВВС, который в начале июня сказал, что нам нужен Су-35, но мы не знаем, когда он поступит в нашу эскадрилью, и это связано с решением высших должностных лиц страны. При этом он добавил: «Чтобы купить новый самолет, мы должны пройти обучение в стране-производителе, а затем опытные пилоты будут обучать следующие группы».



В середине апреля этого года болгарские СМИ заявили, что первая эскадрилья Су-35 из России прибудет в Иран в ближайшие дни. Болгарский военный сайт цитирует турецкие военные источники: «Иран ожидает получить первый комплект истребителей Сухого в ближайшие несколько дней. Официально эта информация не подтверждена, но в настоящее время лишь слухи подкрепляют утверждение о том, что в ближайшие дни Тегеран получит Су-35.



Автор доклада Бойко Николов в продолжении этой статьи написал: «Иран приобрел 24 истребителя Су-35 Flanker-E. По разным данным, Су-35, произведенные по заказу Египта, будут поставлены в Иран».



Но на прошлой неделе были опубликованы новости, которые изменили предположения о получении Су-35 в ближайшее время.



Сайт «Аль-Арабия» со ссылкой на израильский «12 канал» утверждает, что Тель-Авив и Москва достигли договоренности, на основании которой Москва отказывается отправлять оружие Тегерану. Согласно этому отчету, Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану истребители и системы ПВО в обмен на [предположительно] получение иранских БЛА.



Теперь вопрос заключается в том, не перестанет ли Россия, увязшая в войне на Украине и ставшая в военном отношении зависимой от Ирана, просто отказаться от передачи Су-35 в Иран на основе договоренности с Израилем?



Поэтому один из сценариев относительно причины затягивания Россией поставок Су-35 восходит к взаимопониманию между этой страной и Израилем. Но другой сценарий связан с переговорами Тегерана и Запада в последние два-три месяца. То есть, возможно, Иран не хочет вступать в токсичные и шоковые переговоры, получив Су-35 в ситуации, когда спустя долгое время были обеспечены условия взаимопонимания или договоренности с Западом, прежде всего США, с целью снижение давления санкций.

