Те, чого очікуємо ми, зрозуміле. Але справа у тому, чого бажають партнери. Вони ж будуть ухвалювати рішення.
Поки якась Санта-Барбара... І тільки по факту стане зрозуміло, хто переміг - Байден, Столтенберг і Ко, чи Зе, Расмусен і Ко. Або це Штати банально чогось добивались за згоду.
Поки ж було: 1. *Якщо ми не маємо гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі, то що нам там робити?» – зізнався Зеленський.
Він зазначив, що не бачить сенсу у можливій поїздці до Вільнюса, якщо союзники України не будуть готові прийняти конкретний документ щодо гарантій безпеки.
«Коли ми з вами приїжджаємо на саміт НАТО – це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. І я не хочу брати участь у цьому політичному театрі. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик», – заявив президент. https://www.slovoidilo.ua/2023/06/06/no ... amiti-nato Ключові слова -- щоб наші люди знали. Партнери-то й так знають, що вони роблять))
2. представить на саміті програму багаторічної допомоги Україні, яка має допомогти в інтеграції стандартів ЗСУ «до стандартів, доктрин та обладнання НАТО».
«Я очікую, що ми погодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, щоб допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської доби до стандартів, доктрин та обладнання НАТО та стати повністю сумісними з НАТО», – сказав Столтенберг. https://www.slovoidilo.ua/2023/05/15/no ... omu-samiti Ключове слово - багаторічну.
3. Нещодавна заява Байдена. 4. Думка Кісінджера про Україну саме в!!! НАТО. 5. Пояснення Чалого про "правила життя". І т.д.
Україна не отримає F-16 найближчий рік тому що США та Ізраіль домовились з рф , що раша призупиняє контракт на постачання СУ-35 Ірану
Апдейт по состоянию контракта на поставку в Иран истребителей Су-35 по данным иранских СМИ.
Прошло почти 9 месяцев с момента заявления главкома ВВС, в котором говорилось, что на повестке дня ВВС стоит покупка истребителей Су-35 у России, но Иран до сих пор не получил ни одного истребителя. Почему же, несмотря на то, что получение российских Су-35 время от времени всерьез обсуждается некоторыми источниками и СМИ, оно по-прежнему находится в тумане неопределенности?
Последний комментарий о Су-35 сделал Амир Хамид Вахеди, командующий ВВС, который в начале июня сказал, что нам нужен Су-35, но мы не знаем, когда он поступит в нашу эскадрилью, и это связано с решением высших должностных лиц страны. При этом он добавил: «Чтобы купить новый самолет, мы должны пройти обучение в стране-производителе, а затем опытные пилоты будут обучать следующие группы».
В середине апреля этого года болгарские СМИ заявили, что первая эскадрилья Су-35 из России прибудет в Иран в ближайшие дни. Болгарский военный сайт цитирует турецкие военные источники: «Иран ожидает получить первый комплект истребителей Сухого в ближайшие несколько дней. Официально эта информация не подтверждена, но в настоящее время лишь слухи подкрепляют утверждение о том, что в ближайшие дни Тегеран получит Су-35.
Автор доклада Бойко Николов в продолжении этой статьи написал: «Иран приобрел 24 истребителя Су-35 Flanker-E. По разным данным, Су-35, произведенные по заказу Египта, будут поставлены в Иран».
Но на прошлой неделе были опубликованы новости, которые изменили предположения о получении Су-35 в ближайшее время.
Сайт «Аль-Арабия» со ссылкой на израильский «12 канал» утверждает, что Тель-Авив и Москва достигли договоренности, на основании которой Москва отказывается отправлять оружие Тегерану. Согласно этому отчету, Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану истребители и системы ПВО в обмен на [предположительно] получение иранских БЛА.
Теперь вопрос заключается в том, не перестанет ли Россия, увязшая в войне на Украине и ставшая в военном отношении зависимой от Ирана, просто отказаться от передачи Су-35 в Иран на основе договоренности с Израилем?
Поэтому один из сценариев относительно причины затягивания Россией поставок Су-35 восходит к взаимопониманию между этой страной и Израилем. Но другой сценарий связан с переговорами Тегерана и Запада в последние два-три месяца. То есть, возможно, Иран не хочет вступать в токсичные и шоковые переговоры, получив Су-35 в ситуации, когда спустя долгое время были обеспечены условия взаимопонимания или договоренности с Западом, прежде всего США, с целью снижение давления санкций.
оля послала членів ОПЗЖ. А так маємо по факту фарш - це кращі хлопці, у розквіті сил. Чому наша влада така тупа? Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.
Практично всі втрати від "контр-наступу" - мінно-вибухові.
У мене дуже не втішні прогнози. Зокрема внутрішньополітичні.
Якщо не влаштовує контрнаступ, приєднуся, допомагай, а не влаштовуй тут диванного генерала і "патріота" !
Zebra написав:Ви відео вже переглянули? Я попереджав, що так буде. Якщо грати в гру за правилами опонента/ворога - виграша не буде. Створення санітарного пояса на обозначених областях - це законно. Бо іншого виходу немає. Або м'ясорубка в лобову атаку, або наступ туди де не чекали. Як варіант не тільки Придністров'я, а й наступ з Прибалтики, або морський десант у Калінінгдадську область. Одразу Великобританія приміром могла б надати десантні потужності, і ті десятки тисяч солдат замість того, щоб підриватися на мінних полях без супротиву б захопили ті території де не чекають. І вже потім обмін.
Шансів перемогти мінні поля - не існує.
Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку. Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!
fler написав:Ок, і що нам це дасть? Припустимо, за вашим прогнозом виходить, що частіше вітер дме на Північ. Ок, зібрали валізи та виїхали на Південь (чи на Захід). Є гарантія, що саме в день вибуху вітер не буде південний (чи західний)? Немає. А наступного дня після вибуху? Теж немає. Висновок? Сподіваюся, що ви розумієте, що в день вибуху тікати нікуди не можна, тому що перше правило - "зайдіть у приміщення та щільно закрийте всі двері та вікна й сидіть там не менше, ніж добу". Тому нижченаведене я пов'язую здебільшого із загрозою на ЗАЕС.
Практично, буде "вікно", але дуже коротке і треба мати дуже оперативну і точну інформацію про напрям вітру і хмару + мати прилади, в теорії можна пропетляти, але для звичайного пересічного, так, треба закупорюватись, і сидіти в укритті.
_Mykola_ написав:Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку. Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!
Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.