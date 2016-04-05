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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4422442344244425>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:49

  fler написав:Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.
http://ukurier.gov.ua/uk/news/u-vilnyus ... ato-za-sp/

Те, чого очікуємо ми, зрозуміле.
Але справа у тому, чого бажають партнери. Вони ж будуть ухвалювати рішення.

Поки якась Санта-Барбара...
І тільки по факту стане зрозуміло, хто переміг - Байден, Столтенберг і Ко, чи Зе, Расмусен і Ко.
Або це Штати банально чогось добивались за згоду.

Поки ж було:
1. *Якщо ми не маємо гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі, то що нам там робити?» – зізнався Зеленський.

Він зазначив, що не бачить сенсу у можливій поїздці до Вільнюса, якщо союзники України не будуть готові прийняти конкретний документ щодо гарантій безпеки.

«Коли ми з вами приїжджаємо на саміт НАТО – це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. І я не хочу брати участь у цьому політичному театрі. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик», – заявив президент.
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/06/no ... amiti-nato
Ключові слова -- щоб наші люди знали.
Партнери-то й так знають, що вони роблять))

2. представить на саміті програму багаторічної допомоги Україні, яка має допомогти в інтеграції стандартів ЗСУ «до стандартів, доктрин та обладнання НАТО».

«Я очікую, що ми погодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, щоб допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської доби до стандартів, доктрин та обладнання НАТО та стати повністю сумісними з НАТО», – сказав Столтенберг.
https://www.slovoidilo.ua/2023/05/15/no ... omu-samiti
Ключове слово - багаторічну.

3. Нещодавна заява Байдена.
4. Думка Кісінджера про Україну саме в!!! НАТО.
5. Пояснення Чалого про "правила життя".
І т.д.

Санта-Барбара...
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Україна очікує отримати на саміті чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.


цікава реакція путіна якби в НАТО зявились яйця і прозвучала заява " Приймаємо Україну з 1 січня 2024, для загального блага до того часу пропонуємо РФ вирішити питання закінчення конфлікту"
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:35

  vitaliian написав:
  prodigy написав:вранье 100%
вы только обнаружили? вся рф сплошное враньё, с 1917г.

Пипл хавает
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:41

  thenewepic написав:
  Honestus написав:Кстати, приватизации предприятий ОПК будет содействовать 31-летний молодой человек, который совершает головокружительную карьеру:
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-06 ... u-dzherela

а де можна ознайомитися зі списком державних підприємств ОПК, що будуть приватизовуватися?

Цей список з часом змінюється. Останній тут:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122 ... D0%BF#Text
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:55

Повітряні сили: Навчання українців на F-16 ще не стартували, зараз вивчають пропускну можливість баз у Європі
"Хороші байдени" затягують процес з F16, як тільки можуть.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:21

Україна не отримає F-16 найближчий рік тому що США та Ізраіль домовились з рф , що раша призупиняє контракт на постачання СУ-35 Ірану


Апдейт по состоянию контракта на поставку в Иран истребителей Су-35 по данным иранских СМИ.

Прошло почти 9 месяцев с момента заявления главкома ВВС, в котором говорилось, что на повестке дня ВВС стоит покупка истребителей Су-35 у России, но Иран до сих пор не получил ни одного истребителя. Почему же, несмотря на то, что получение российских Су-35 время от времени всерьез обсуждается некоторыми источниками и СМИ, оно по-прежнему находится в тумане неопределенности?

Последний комментарий о Су-35 сделал Амир Хамид Вахеди, командующий ВВС, который в начале июня сказал, что нам нужен Су-35, но мы не знаем, когда он поступит в нашу эскадрилью, и это связано с решением высших должностных лиц страны. При этом он добавил: «Чтобы купить новый самолет, мы должны пройти обучение в стране-производителе, а затем опытные пилоты будут обучать следующие группы».

В середине апреля этого года болгарские СМИ заявили, что первая эскадрилья Су-35 из России прибудет в Иран в ближайшие дни. Болгарский военный сайт цитирует турецкие военные источники: «Иран ожидает получить первый комплект истребителей Сухого в ближайшие несколько дней. Официально эта информация не подтверждена, но в настоящее время лишь слухи подкрепляют утверждение о том, что в ближайшие дни Тегеран получит Су-35.

Автор доклада Бойко Николов в продолжении этой статьи написал: «Иран приобрел 24 истребителя Су-35 Flanker-E. По разным данным, Су-35, произведенные по заказу Египта, будут поставлены в Иран».

Но на прошлой неделе были опубликованы новости, которые изменили предположения о получении Су-35 в ближайшее время.

Сайт «Аль-Арабия» со ссылкой на израильский «12 канал» утверждает, что Тель-Авив и Москва достигли договоренности, на основании которой Москва отказывается отправлять оружие Тегерану. Согласно этому отчету, Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану истребители и системы ПВО в обмен на [предположительно] получение иранских БЛА.

Теперь вопрос заключается в том, не перестанет ли Россия, увязшая в войне на Украине и ставшая в военном отношении зависимой от Ирана, просто отказаться от передачи Су-35 в Иран на основе договоренности с Израилем?

Поэтому один из сценариев относительно причины затягивания Россией поставок Су-35 восходит к взаимопониманию между этой страной и Израилем. Но другой сценарий связан с переговорами Тегерана и Запада в последние два-три месяца. То есть, возможно, Иран не хочет вступать в токсичные и шоковые переговоры, получив Су-35 в ситуации, когда спустя долгое время были обеспечены условия взаимопонимания или договоренности с Западом, прежде всего США, с целью снижение давления санкций.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:53

  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:Записуєтесь у 3 штормову, допоможете пришвидшити?

Або хоча б грошей закиньте на міномети-кулемети для ТРО.

оля послала членів ОПЗЖ.
А так маємо по факту фарш - це кращі хлопці, у розквіті сил.
Чому наша влада така тупа?
Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.

Практично всі втрати від "контр-наступу" - мінно-вибухові.

У мене дуже не втішні прогнози. Зокрема внутрішньополітичні.


Якщо не влаштовує контрнаступ, приєднуся, допомагай, а не влаштовуй тут диванного генерала і "патріота" :twisted: !
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:57

  Zebra написав:Ви відео вже переглянули? Я попереджав, що так буде.
Якщо грати в гру за правилами опонента/ворога - виграша не буде.
Створення санітарного пояса на обозначених областях - це законно. Бо іншого виходу немає. Або м'ясорубка в лобову атаку, або наступ туди де не чекали. Як варіант не тільки Придністров'я, а й наступ з Прибалтики, або морський десант у Калінінгдадську область. Одразу Великобританія приміром могла б надати десантні потужності, і ті десятки тисяч солдат замість того, щоб підриватися на мінних полях без супротиву б захопили ті території де не чекають. І вже потім обмін.

Шансів перемогти мінні поля - не існує.

Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку.
Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой! :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01

  fler написав:Ок, і що нам це дасть? Припустимо, за вашим прогнозом виходить, що частіше вітер дме на Північ. Ок, зібрали валізи та виїхали на Південь (чи на Захід). Є гарантія, що саме в день вибуху вітер не буде південний (чи західний)? Немає. А наступного дня після вибуху? Теж немає. Висновок?
Сподіваюся, що ви розумієте, що в день вибуху тікати нікуди не можна, тому що перше правило - "зайдіть у приміщення та щільно закрийте всі двері та вікна й сидіть там не менше, ніж добу". Тому нижченаведене я пов'язую здебільшого із загрозою на ЗАЕС.

Практично, буде "вікно", але дуже коротке і треба мати дуже оперативну і точну інформацію про напрям вітру і хмару + мати прилади, в теорії можна пропетляти, але для звичайного пересічного, так, треба закупорюватись, і сидіти в укритті.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:06

  _Mykola_ написав:Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку.
Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой! :twisted:

Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.
Zebra
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