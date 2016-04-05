Zebra написав:Ви відео вже переглянули? Я попереджав, що так буде. Якщо грати в гру за правилами опонента/ворога - виграша не буде. Створення санітарного пояса на обозначених областях - це законно. Бо іншого виходу немає. Або м'ясорубка в лобову атаку, або наступ туди де не чекали. Як варіант не тільки Придністров'я, а й наступ з Прибалтики, або морський десант у Калінінгдадську область. Одразу Великобританія приміром могла б надати десантні потужності, і ті десятки тисяч солдат замість того, щоб підриватися на мінних полях без супротиву б захопили ті території де не чекають. І вже потім обмін.
Шансів перемогти мінні поля - не існує.
Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку. Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!
"ІНШИХ людей в атаку" на заздалегідь і якісно підготовлені лінії оборони по мінних полях кидає точно не він. Якась дивна у вас реакція на очевидні логічні висновки і пропозиції форумчанина.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 чер, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.
По першому пункту, все зрозуміло. Так і запишемо, диванне сцикло, яке любить загрібати жар чужими руками.
Західні союзники порадили Україні не завдавати ударів по Росії під час бунту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Зазначається, що з українськими офіційними особами з цього приводу комунікували на різних рівнях.
Про це повідомляє CNN із посиланням на західного чиновника.
Видання пише, що з українськими офіційними особами на різних рівнях проводили "роз'яснювальну роботу", під час якої союзники застерігали їх від того, щоб Київ скористався хаосом для ударів усередині Росії. Мовляв, вони побоювалися, що Україну та Захід звинуватять у допомозі ватажкові "вагнерівців" Євгену Пригожину. https://tsn.ua/svit/pid-chas-povstannya ... 58286.html
Джерело - якійсь-то західний чиновник? Але якщо є така стаття в СНН, то офіційні особи партнерів повинні заявами спростувати це. Бо СНН не бульварна преса і питання не шутливе.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 чер, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:"ІНШИХ людей в атаку" на заздалегідь і якісно підготовлені лінії оборони по мінних полях кидає точно не він. Якась дивна у вас реакція на очевидні логічні висновки і пропозиції форумчанина.
Логічні? Дивна логіка, а давайте на росію в атаку рейд по областям московії, хай спочатку... Чому так повільно? Залужний - профан, Зебра - кваліфікований воєначальник, який знає як. За накази воювати за свою країну, треба під суд... типичне ватне бидло.