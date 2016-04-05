Zebra написав:Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.
По першому пункту, все зрозуміло. Так і запишемо, диванне сцикло, яке любить загрібати жар чужими руками.
Західні союзники порадили Україні не завдавати ударів по Росії під час бунту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Зазначається, що з українськими офіційними особами з цього приводу комунікували на різних рівнях.
Про це повідомляє CNN із посиланням на західного чиновника.
Видання пише, що з українськими офіційними особами на різних рівнях проводили "роз'яснювальну роботу", під час якої союзники застерігали їх від того, щоб Київ скористався хаосом для ударів усередині Росії. Мовляв, вони побоювалися, що Україну та Захід звинуватять у допомозі ватажкові "вагнерівців" Євгену Пригожину. https://tsn.ua/svit/pid-chas-povstannya ... 58286.html
Джерело - якійсь-то західний чиновник? Але якщо є така стаття в СНН, то офіційні особи партнерів повинні заявами спростувати це. Бо СНН не бульварна преса і питання не шутливе.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 чер, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:"ІНШИХ людей в атаку" на заздалегідь і якісно підготовлені лінії оборони по мінних полях кидає точно не він. Якась дивна у вас реакція на очевидні логічні висновки і пропозиції форумчанина.
Логічні? Дивна логіка, а давайте на росію в атаку рейд по областям московії, хай спочатку... Чому так повільно? Залужний - профан, Зебра - кваліфікований воєначальник, який знає як. За накази воювати за свою країну, треба під суд... типичне ватне бидло.
Xenon написав:Україна не отримає F-16 найближчий рік тому що США та Ізраіль домовились з рф , що раша призупиняє контракт на постачання СУ-35 Ірану
Апдейт по состоянию контракта на поставку в Иран истребителей Су-35 по данным иранских СМИ.
Теперь вопрос заключается в том, не перестанет ли Россия, увязшая в войне на Украине и ставшая в военном отношении зависимой от Ирана, просто отказаться от передачи Су-35 в Иран на основе договоренности с Израилем?
Поэтому один из сценариев относительно причины затягивания Россией поставок Су-35 восходит к взаимопониманию между этой страной и Израилем. Но другой сценарий связан с переговорами Тегерана и Запада в последние два-три месяца. То есть, возможно, Иран не хочет вступать в токсичные и шоковые переговоры, получив Су-35 в ситуации, когда спустя долгое время были обеспечены условия взаимопонимания или договоренности с Западом, прежде всего США, с целью снижение давления санкций.
Іранські ЗМІ тут на форумі котуються не дуже високо) Можна зробити парочку висновків : - росія, яку ослаблюють, все ще може дозволити собі продавати більш-менш передове озброєння (покоління 4++) - якщо пробувати шукати зраду в тексті то можна побачити Україну як частково розмінну монету у відносинах США-Іран-рф P.S. сподіваюсь це все брехня
Letusrock написав:Можна зробити парочку висновків : - росія, яку ослаблюють, все ще може дозволити собі продавати більш-менш передове озброєння (покоління 4++) - якщо пробувати шукати зраду в тексті то можна побачити Україну як частково розмінну монету у відносинах США-Іран-рф P.S. сподіваюсь це все брехня
Російська авіація не так масово використовується, як їм би хотілось. Напевно, трохи активніше, ніж наша, але не набагато. Максимум вдвічі. Це так особисті відчуття. Тому, якщо в нас, згрубша, біля 50 літаків, то їм 100 вистачає для таклї війни. Відповідно, так, продавати вони можуть. Щодо найновіших літаків - вони бояться їх використовувати. Втрати таких літаків - це репутаційні втрати для їх й так побитого ВПК. І для армії. А ефективність в стрільбі КАБами чи НУРами не краща, ніж в старих Су-24. Відповідно, так, вони спокійно можуть продавати літаки. І ще довго зможуть. Щодо переговорів - слабо віриться, але повністю виключати я би не став. Крім F-16 є ще іранські балістичні ракети, які в Україні так і не зявилися. В русні з іраном можливо не такі вже й братні стосунки, як їм би хотілося показати
Пригожин показал нам ,что если Украина хочет победить то нужно наступать на Москву. Там нет минных полей и оборонных рубежей. ЯО и АЭС для паритета можно захватить по пути. 5 бригад на Брэдли и Леопардах будут в Москве за 7 часов.
Важко не погодитись.
все так, тільки є маленька проблема - Бредлі і Леопарди заборонено використовувати за межами території України.
_Mykola_ написав:По першому пункту, все зрозуміло. Так і запишемо, диванне сцикло, яке любить загрібати жар чужими руками. По другому, як там з донатами на допомогу ЗСУ?
Плюсую. Шмідт недавно плакався, що влада не купляє кулеметів, щоб його сраку в Хмельницькому захистити від дронів. Але самому задонатити на закупку зброї релігія не дозволяє, наскільки я зрозумів з його ухильних відповідей. Тільки й уміє, що зраду розносити.
Schmit написав:"ІНШИХ людей в атаку" на заздалегідь і якісно підготовлені лінії оборони по мінних полях кидає точно не він. Якась дивна у вас реакція на очевидні логічні висновки і пропозиції форумчанина.
Логічні? Дивна логіка, а давайте на росію в атаку рейд по областям московії, хай спочатку... Чому так повільно? Залужний - профан, Зебра - кваліфікований воєначальник, який знає як. За накази воювати за свою країну, треба під суд... типичне ватне бидло.
Не треба тут цього пафосу, ви не на мітингу і не на нараді в президента. Можете вважати Залужного генієм, а Зебру профаном, але нам(мені) потрібні докази а не слова. Тим більше не все вирішує і не все контролює Залужний.
andrijk777 написав:Не треба тут цього пафосу, ви не на мітингу і не на нараді в президента. Можете вважати Залужного генієм, а Зебру профаном, але нам(мені) потрібні докази а не слова. Тим більше не все вирішує і не все контролює Залужний.
andrijk777 написав:Не треба тут цього пафосу, ви не на мітингу і не на нараді в президента. Можете вважати Залужного генієм, а Зебру профаном, але нам(мені) потрібні докази а не слова. Тим більше не все вирішує і не все контролює Залужний.
Тобто Зебра щось аргументував?
Так. Хоч я з ними не згідний в багатьох речах.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 27 чер, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.