Додано: Вів 27 чер, 2023 13:07

Маю вільний час, прогортав трохи форум, напишу свої думки.

Стосовно наступу/ненаступу в суботу.

На фронті нічого не мінялося. Підари в суботу сиділи в окопах так само як і в пятницю. Можливо при прориві фронту силами кількох бригад, вони мали б проблеми з підкріпленням.

Але організації наступу силами кількох бригад однієї ночі явно замало.

Марш вагнерівців готувався протягом тривалого часу, припускаю, з моменту виходу з Бахмута, якщо не раніше.

Стосовно відео Бутусова. Самого відео я не бачив, бачив тільки опис. На жаль, це війна. Тут гинуть люди.

Звісно, завжди є прості, ефективні, всім очевидні, але неправильні рішення. Наступ на Брянськ нашим військам створює купу проблем, а русні дає переваги. В першу чергу пропагандиські, в другу - логістичні. Про Кенісберг я навіть коментувати не буду.

Щодо ЗАЕС. Сприймати Буданова, як джерело інформації не варто. Це або триндьож з його особистих політичних амбіцій, або ІПСО. Відповідно, не маючи можливості оцінити достовірність сказаного, краще просто ігнорувати.

Особисто я не вірю,що ЗАЕС замінована.

Але навіть якщо замінована - то ризики сильного розкиду радіонуклідів малі. По-перше, там мало пального, у всіх блоках десь вдвічі більше, ніж в ЧАЕС на одному реакторі. По-друге, вона вже майже рік як не працює. А як правило, в легких елементів малий період напіврозпаду, а важкі залишаться на території ЗАЕС, можливо в районі кількох км навколо.

В ядерному ударі з боку раші теж сумніваюся. Путін показав себе нікчемою, що сильно збільшило ймовірність того, що наказ не виконають, навіть якщо він його віддасть(в чому я сумніваюся). Будуть морозитися, як у випадку з вагнерами. А слухи про те, що арештували вояків, які склали зброю перед вагнерами, ще більше цю ймовірність підвищують.