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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:04
_Mykola_ написав: Schmit написав:
"ІНШИХ людей в атаку" на заздалегідь і якісно підготовлені лінії оборони по мінних полях кидає точно не він. Якась дивна у вас реакція на очевидні логічні висновки і пропозиції форумчанина.
Логічні? Дивна логіка, а давайте на росію
в атаку рейд по областям московії, хай спочатку... Чому так повільно?
Нормальна логіка. По москальській конституції і Запоріжжя, і Бєлгород - їхні, то навіщо скромнічати і лізти туди, де складніше?
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:07
Маю вільний час, прогортав трохи форум, напишу свої думки.
Стосовно наступу/ненаступу в суботу.
На фронті нічого не мінялося. Підари в суботу сиділи в окопах так само як і в пятницю. Можливо при прориві фронту силами кількох бригад, вони мали б проблеми з підкріпленням.
Але організації наступу силами кількох бригад однієї ночі явно замало.
Марш вагнерівців готувався протягом тривалого часу, припускаю, з моменту виходу з Бахмута, якщо не раніше.
Стосовно відео Бутусова. Самого відео я не бачив, бачив тільки опис. На жаль, це війна. Тут гинуть люди.
Звісно, завжди є прості, ефективні, всім очевидні, але неправильні рішення. Наступ на Брянськ нашим військам створює купу проблем, а русні дає переваги. В першу чергу пропагандиські, в другу - логістичні. Про Кенісберг я навіть коментувати не буду.
Щодо ЗАЕС. Сприймати Буданова, як джерело інформації не варто. Це або триндьож з його особистих політичних амбіцій, або ІПСО. Відповідно, не маючи можливості оцінити достовірність сказаного, краще просто ігнорувати.
Особисто я не вірю,що ЗАЕС замінована.
Але навіть якщо замінована - то ризики сильного розкиду радіонуклідів малі. По-перше, там мало пального, у всіх блоках десь вдвічі більше, ніж в ЧАЕС на одному реакторі. По-друге, вона вже майже рік як не працює. А як правило, в легких елементів малий період напіврозпаду, а важкі залишаться на території ЗАЕС, можливо в районі кількох км навколо.
В ядерному ударі з боку раші теж сумніваюся. Путін показав себе нікчемою, що сильно збільшило ймовірність того, що наказ не виконають, навіть якщо він його віддасть(в чому я сумніваюся). Будуть морозитися, як у випадку з вагнерами. А слухи про те, що арештували вояків, які склали зброю перед вагнерами, ще більше цю ймовірність підвищують.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 27 чер, 2023 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:08
flyman написав: Yuri_61 написав:
коли я побачив фото вагнерівського танку, що застряв у воротах поряд з ростовським цирком, я вже відчув, що це знак, і цей військовий перевот очікує невдача.
Те, що пригожин дав задню, неважливо з яких причин, чи тому, що він провокатор, як той поп Гапон в 1905 році, чи він не отримав достатньої підтримки серед військових МО РФ, це вже неважливо, але результати є негативним для України, тому що:
1) в кремлі тепер вичислять і посадять всіх військових командирів, які перейли на бік повстанців.
2) тепер всі будуть боятися приймати участь у нових повстаннях, бо будуть боятися чергового провокатора.
3) кремлівський вічний президент черговий раз показав своїм прихильникам і симпатикам, який він многоходовочник, як він швидко розрулив ситуацію. В соцмережак вони вже і так пісяють кип'ятком, захоплюючись мудрістю великого пу, який знову всіх переграв.
Що ще я помітив, коли дивився відривок виступу пу: він дуже жвавий, і вигядає не на 70 років, а на 55 не більше.
головне, не забудь через 5хв. підтерти своє повідомлення
А що він сказав не так?
Це дуже сумний сигнал. В рф владу російські люди стануть ще більше поважати - типу он як швидко розрулили ситуацію. І це погано для нас. Ймовірність перемоги стрімко зменшується, як не крути. Влада рф зробить висновки, змінить тактику війни і нам може стати непереливки.
Востаннє редагувалось 042013
в Вів 27 чер, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:13
Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Якщо українці за літо не доб'ються значних успіхів, західні партнери захочуть почати мирні переговори.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:23
Letusrock написав:
Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Прикол в тому, що наступати такими темпами не будуть. Рано чи пізно одна зі сторін виснажиться. І тоді наступ або зупиниться, або його темп дуже сильно зросте. Як було минулої осені.
Якщо ЗСУ вийдуть до основної лінії укріплень, то це дасть можливість впевнено накривати з Хаймарсів трасу М-14, а це знову ж таки вплине на логістику русні.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:27
Xenon написав:
Україна не отримає F-16 найближчий рік тому що США та Ізраіль домовились з рф , що раша призупиняє контракт на постачання СУ-35 Ірану
Апдейт по состоянию контракта на поставку в Иран истребителей Су-35 по данным иранских СМИ.
..........
1. Ваш коммент не очень стыкуется с приведенной цитатой.
Так кто "домовився" с Ираном? Израиль, или США, или оба?
2. Столько пурги, сколько публикуется в "СМИ" сейчас, не было, наверное, никогда в истории.
Не стоит всему верить. Хотя, конечно, нельзя и исключать вероятность такой возможности. Но данное сообщение смахивает на фейк.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:33
sashaqbl написав:
то це дасть можливість впевнено накривати з Хаймарсів трасу М-14, а це знову ж таки вплине на логістику русні.
Не фахівець, тому роз'ясніть, як Хаймерсами зробити визначальнго рівня проблему на трасі?
Хаймарсів та БК вистачить?
Міст ще ладно, але трасу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 27 чер, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:38
Zebra написав: _Mykola_ написав:
Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку.
Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!
Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.
Хорошая попытка оправдать собственную трусость.
Воевать за независимость государства должны только те, кто выбрал последнего (действующего) Президента?
Те, кто голосовал за другого/других, Родину защищать не должны? Они себе создадут другую? По примеру петэновской Франции?
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:39
detroytred написав:
Не фахівець, тому роз'ясніть, як Хаймерсами зробити визначальнго рівня проблему на трасі?
Хаймарсів та БК вистачить?
Міст ще ладно, але трасу.
А скільки на трасі мостів? Звісно, вони всі маленькі, їх значно легше відновлювати, але й знищувати легше.
Це, мабуть, не паралізує логістику, але значно ускладнить її.
А в вересні очікуються поставки GLSMB, що ще збільшить радіус ураження.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 27 чер, 2023 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:41
Letusrock написав:
Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз
, їм знадобиться щонайменше 16 років
для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Якщо українці за літо не доб'ються значних успіхів, західні партнери захочуть почати мирні переговори.
примітивна лінійна інтерполяція від WP
захисні споруди (лінія захисту) згідно з мапою від 15 до 30км у глибину
за фортифікаційними мають бути мінно-вибухни загорожі,
а далі майже "відкритий простір" до Криму або Маріуполю
прорвати 3тю лінію потрібно 2-3 тижні (залежить від кількості і якості доступних заходів: авіація, БК арти, лс та інше
у мене позитивні очікування , але не дай боже Зеленський заради амбіцій (вступ до НАТО) кине в бій ХХ тисяч щоб довести значні досягнення на якійсь ділянці
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