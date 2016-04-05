Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця. Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця. Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону. То як ці міста визволяти і рубежі? Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Основний розрахунок буде на втрату сили оркостаном і збільшення допомоги нам. Тобто справа якби не у кількості звільнених територій... А у тільки цих двох складових.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 чер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
ВАШИНГТОН, 26 июня (Рейтер) - Соединенные Штаты планируют уже во вторник объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов, подтверждая решимость США помочь Украине против России, пока Москва борется с мятежом некоторых своих солдаты.
По словам двух официальных лиц США, пакет будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина продолжает свое контрнаступление. По словам одного из чиновников, ожидается, что в список войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.
Реклама · Прокрутите, чтобы продолжить В рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности.