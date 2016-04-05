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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4423442444254426
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:44

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Не фахівець, тому роз'ясніть, як Хаймерсами зробити визначальнго рівня проблему на трасі?
Хаймарсів та БК вистачить?
Міст ще ладно, але трасу.

А скільки на трасі мостів? Звісно, вони всі маленькі, їх значно легше відновлювати, але й знищувати легше.
Це, мабуть, не паралізує логістику, але значно ускладнить її.

Про мости на трасі я навіть не подумав))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:але не дай боже Зеленський заради амбіцій (вступ до НАТО) кине в бій ХХ тисяч щоб довести значні досягнення на якійсь ділянці


саме це й турбує, бездумний чи не підготовлений наступ заради якихось амбіцій чи політичних мотивів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:44

  Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post

Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця.
Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:55

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post

Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця.
Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.

Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону.
То як ці міста визволяти і рубежі?
Там які природні переваги будуть на нашому боці?

Основний розрахунок буде на втрату сили оркостаном і збільшення допомоги нам.
Тобто справа якби не у кількості звільнених територій...
А у тільки цих двох складових.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 чер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:58

ВАШИНГТОН, 26 июня (Рейтер) - Соединенные Штаты планируют уже во вторник объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов, подтверждая решимость США помочь Украине против России, пока Москва борется с мятежом некоторых своих солдаты.

По словам двух официальных лиц США, пакет будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина продолжает свое контрнаступление. По словам одного из чиновников, ожидается, что в список войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

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В рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/new-500-mln-us-military-aid-ukraine-include-vehicles-munitions-sources-2023-06-26/
ЛАД
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