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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4424442544264427>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:44

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Не фахівець, тому роз'ясніть, як Хаймерсами зробити визначальнго рівня проблему на трасі?
Хаймарсів та БК вистачить?
Міст ще ладно, але трасу.

А скільки на трасі мостів? Звісно, вони всі маленькі, їх значно легше відновлювати, але й знищувати легше.
Це, мабуть, не паралізує логістику, але значно ускладнить її.

Про мости на трасі я навіть не подумав))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:але не дай боже Зеленський заради амбіцій (вступ до НАТО) кине в бій ХХ тисяч щоб довести значні досягнення на якійсь ділянці


саме це й турбує, бездумний чи не підготовлений наступ заради якихось амбіцій чи політичних мотивів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:44

  Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post

Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця.
Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:55

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post

Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця.
Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.

Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону.
То як ці міста визволяти і рубежі?
Там які природні переваги будуть на нашому боці?

Основний розрахунок буде на втрату сили оркостаном і збільшення допомоги нам.
Тобто справа якби не у кількості звільнених територій...
А у тільки цих двох складових.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 чер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:58

ВАШИНГТОН, 26 июня (Рейтер) - Соединенные Штаты планируют уже во вторник объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов, подтверждая решимость США помочь Украине против России, пока Москва борется с мятежом некоторых своих солдаты.

По словам двух официальных лиц США, пакет будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина продолжает свое контрнаступление. По словам одного из чиновников, ожидается, что в список войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

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В рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/new-500-mln-us-military-aid-ukraine-include-vehicles-munitions-sources-2023-06-26/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону.
То як ці міста визволяти і рубежі?
Там які природні переваги будуть на нашому боці?

Природніх - ніяких. Можливо певна перевага в техніці - поки що русня втрачає більше, ніж поповнює, а нам втрати більш-менш компенсовують.
Можливо - перевага в БК, за рахунок нарощення виробництва на Заході.
Але все впреться в бажання партнерів нас підтримувати.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 14:51

НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.


Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:03

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post

Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця.
Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.


Так это не считают. И информации мало.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post

Якщо орки 16 років нестимуть такі ж втрати - то від росії лишаться пенсіонери і самотні жінки, які працюють на військових заводах.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:27

  ЛАД написав:
  Zebra написав:
  _Mykola_ написав:Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку.
Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой! :twisted:

Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.

Хорошая попытка оправдать собственную трусость.
Воевать за независимость государства должны только те, кто выбрал последнего (действующего) Президента?
Те, кто голосовал за другого/других, Родину защищать не должны? Они себе создадут другую? По примеру петэновской Франции?

Не все так просто і примітивно.
Чому я маю відповідати за рішення ідіотів? Якщо умовний Маріуполь голосує за ОПЗЖ і багато хто там кричав "Путин приди", багато хто за дружбу з РФ, то чому я чи мої сини мають гинути за той самий Маріуполь? Той самий Слов'янськ був в окупації і все-рівно голосував за ОПЗЖ. Я їм дохтор?
Діло не в тому за якого президента хто голосував, діло в поглядах. Якщо 50% населення голосує за зека, значить поділяє погляди зека. То можливо нам не місце в одній країні. Можливо хай вони живуть в Родине, а я буду жити на Батьківщині.
andrijk777
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