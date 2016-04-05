Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця. Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця. Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону. То як ці міста визволяти і рубежі? Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Основний розрахунок буде на втрату сили оркостаном і збільшення допомоги нам. Тобто справа якби не у кількості звільнених територій... А у тільки цих двох складових.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 чер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
ВАШИНГТОН, 26 июня (Рейтер) - Соединенные Штаты планируют уже во вторник объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов, подтверждая решимость США помочь Украине против России, пока Москва борется с мятежом некоторых своих солдаты.
По словам двух официальных лиц США, пакет будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина продолжает свое контрнаступление. По словам одного из чиновников, ожидается, что в список войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.
Реклама · Прокрутите, чтобы продолжить В рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности.
detroytred написав:Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону. То як ці міста визволяти і рубежі? Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Природніх - ніяких. Можливо певна перевага в техніці - поки що русня втрачає більше, ніж поповнює, а нам втрати більш-менш компенсовують. Можливо - перевага в БК, за рахунок нарощення виробництва на Заході. Але все впреться в бажання партнерів нас підтримувати.
НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).
Letusrock написав:Якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, - The Washington Post
Я писав те саме слово в слово після Харківської і Херсонської операції. Там правда виходило рік-два, але це при умові що такі операції будуть як мінімум щомісяця. Але тоді всі були в ейфорії і мріяли що війна ось-ось закінчиться.
_Mykola_ написав:Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку. Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!
Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.
Хорошая попытка оправдать собственную трусость. Воевать за независимость государства должны только те, кто выбрал последнего (действующего) Президента? Те, кто голосовал за другого/других, Родину защищать не должны? Они себе создадут другую? По примеру петэновской Франции?
Не все так просто і примітивно. Чому я маю відповідати за рішення ідіотів? Якщо умовний Маріуполь голосує за ОПЗЖ і багато хто там кричав "Путин приди", багато хто за дружбу з РФ, то чому я чи мої сини мають гинути за той самий Маріуполь? Той самий Слов'янськ був в окупації і все-рівно голосував за ОПЗЖ. Я їм дохтор? Діло не в тому за якого президента хто голосував, діло в поглядах. Якщо 50% населення голосує за зека, значить поділяє погляди зека. То можливо нам не місце в одній країні. Можливо хай вони живуть в Родине, а я буду жити на Батьківщині.