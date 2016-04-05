Додано: Вів 27 чер, 2023 16:20

Шоу-маскарад "похід прігожіна не кремль" - це для рашко-виборців,

під чергові вибори, щоб хоч якось підняти рейтинг щасливого дідуся і партії влади.



Це без варіантів.



Достатньо почитати

"Путин взрывает россию", пам'ять освіжиться і все стане зрозуміло.

Тільки в ті часи, коли приводили до влади путіна, щоб підняти рейтинг, підривали житлові будинки.



А тепер, цим вже нікого не здивуєш, тому що війна, і рашка кожен день бомбить наші житлові будинки.

Щоб підняти рейтинг щасливому дідусю, фсб вигадала похід агента прігожіна на кремль, щоб героїчно той похід зупинити.

Увага всіх медіа до цього цирку, рейтинг вгору.



Чи чекати на продовження серіалу?

Гадаю, так, вибори ще не скоро, і не одні, але чим ближче до виборів, тим частіше будуть повторювати подібні шоу-маскаради.



Гадаю, все що варто робити, це висміювати ті псевдо-походи, показувати, що вони

несправжні, що то шоу для рашко-виборців.