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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4425442644274428>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону.
То як ці міста визволяти і рубежі?
Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Це територія яка буде в оперативному оточенні бо буде прострілюватись наскрізь Хаймерсами , +50% території буде досяжним для армійської арти+ мала довжина фронту.
Довго цей апендикс ніхто захищати не зможе
Для прикладу
Це як Бахмут
Щоб ми не робили але оточення з трьох сторін змусило нас його покинути
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:48

  Letusrock написав:
  Denik написав:Якщо орки 16 років нестимуть такі ж втрати - то від росії лишаться пенсіонери і самотні жінки, які працюють на військових заводах.
мене доля росіян мало турбує. Невже ви вважаєте що Україна в такому темпі може воювати ще 16 років? Хіба дронами і роботами, переселивши перед цим всіх цивільних у новий Ізраїль
Спочатку взяли проплачену проросійську статейку з вашінгтонпост з фантазією про 16 років...
Потім на підставі цієї фантазії почали розганяти зраду...
1 Москалі економічно не витримають і 3 років ( а ми витримаємо , бо нам за війну платять )
2 Ми захищаємо своє ( останнього бандерівця викурили з схрону в 1957 році)
а що роблять москалі у нас? вони захищають чи захоплюють?

От і висновок
і психологічно і фінансово в них без шансів...

А збільшення вкидів у пресу з розгоном зрадофілії якраз і повязано з тим що 1 млрд в рік на пресу в педераційників ще є , а 300 млрд в рік на зброю/людей - вжен нема.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:55

  budivelnik написав:1 Москалі економічно не витримають і 3 років ( а ми витримаємо , бо нам за війну платять )

Це казка.
Економічно витримають і 20 років. Санкції може і діють(частково), але систему вони не розвалять.
Система путіна розвалиться зсередини, я вже не сумнівають.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:58

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:1 Москалі економічно не витримають і 3 років ( а ми витримаємо , бо нам за війну платять )

Це казка.
Економічно витримають і 20 років. Санкції може і діють(частково), але систему вони не розвалять.
Система путіна розвалиться зсередини, я вже не сумнівають.

Санкції діють. Сірий та чорний іморт коштує їм втричі дорожче ніж коштував би білий. Їх там мають по повній. При цьому потік валюти від експорту нафти та газу постійно зменшується.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:00

  airmax78 написав:Санкції діють. Сірий та чорний іморт коштує їм втричі дорожче ніж коштував би білий. Їх там мають по повній. При цьому потік валюти від експорту нафти та газу постійно зменшується.

Не заперечую. Років через 20 це доб'є РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це казка.
Економічно витримають і 20 років. Санкції може і діють(частково), але систему вони не розвалять.

В них нафти легковидобувної залишилося років на 10 з серйозним падінням видобутку у 2025 році.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:20

Шоу-маскарад "похід прігожіна не кремль" - це для рашко-виборців,
під чергові вибори, щоб хоч якось підняти рейтинг щасливого дідуся і партії влади.

Це без варіантів.

Достатньо почитати
"Путин взрывает россию", пам'ять освіжиться і все стане зрозуміло.
Тільки в ті часи, коли приводили до влади путіна, щоб підняти рейтинг, підривали житлові будинки.

А тепер, цим вже нікого не здивуєш, тому що війна, і рашка кожен день бомбить наші житлові будинки.
Щоб підняти рейтинг щасливому дідусю, фсб вигадала похід агента прігожіна на кремль, щоб героїчно той похід зупинити.
Увага всіх медіа до цього цирку, рейтинг вгору.

Чи чекати на продовження серіалу?
Гадаю, так, вибори ще не скоро, і не одні, але чим ближче до виборів, тим частіше будуть повторювати подібні шоу-маскаради.

Гадаю, все що варто робити, це висміювати ті псевдо-походи, показувати, що вони
несправжні, що то шоу для рашко-виборців.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  10/9/9 написав:Шоу-маскарад "похід прігожіна не кремль" - це для рашко-виборців,
під чергові вибори, щоб хоч якось підняти рейтинг щасливого дідуся.

Згоден, що це можу бути шоу.
Але щасливий дідусь скоріш глядач, як і решта народу оркостану...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:26

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Це казка.
Економічно витримають і 20 років. Санкції може і діють(частково), але систему вони не розвалять.

В них нафти легковидобувної залишилося років на 10 з серйозним падінням видобутку у 2025 році.

Вы знаете, уже было много пророчеств краха росс. экономики. Если не завтра, то послезавтра. И о том, что ракеты у них закончатся буквально на днях.
Западные микрочипы и другие компоненты, поступающие в основном через Китай, используются для производства российских крылатых и баллистических ракет, запускаемых по Украине , заявил Киев в презентации, подготовленной для членов G7 на этой неделе.
.........
Россия, по словам Киева, «адаптировалась к санкциям» и в этом году произведет 1061 ракету, что более чем вдвое превышает 512, произведенных производителями оружия в 2022 году, в первый год ее полного вторжения в Украину.

https://www.theguardian.com/world/2023/jun/14/ukraine-urges-g7-to-clamp-down-after-western-parts-found-in-russian-missiles
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  10/9/9 написав:Це без варіантів.

Достатньо почитати
"Путин взрывает россию", пам'ять освіжиться і все стане зрозуміло.
Тільки в ті часи, коли приводили до влади путіна, щоб підняти рейтинг, підривали житлові будинки.

А тепер, цим вже нікого не здивуєш, тому що війна, і рашка кожен день бомбить наші житлові будинки.
Щоб підняти рейтинг щасливому дідусю, фсб вигадала похід агента прігожіна на кремль, щоб героїчно той похід зупинити.
Увага всіх медіа до цього цирку, рейтинг вгору.


трошки несходиться. якби це було шоу з головним героєм путіним, то він би не мовчав добу і не тікав з москви, а виступав би всю суботу з промовами до нації з барикад на кільцевій з АК в руках
Letusrock
 
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