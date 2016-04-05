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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4425442644274428
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://index.minfin.com.ua/ua/russian- ... asualties/
З 02 по 27 червня знищено:
Танків - 202
ББМ - 356
Гармати - 609
РСЗВ - 51
Засоби ППО - 53

В місяць знищувалося в середньому 231 гармата і міномет. Тут за неповний місяць їх налупили 600 + одиниць. Танки як САУ орки вже моужуть використовувати достатньо обмежено.
Як результат наша арта переважно буде використовуватися як контрбатарейний засіб, а передові позиції орків розйобутиватимуться мінометами по яким оркам фактично нічим буде стріляти. Через це в орків будуть особливо тяжкі втрати особового складу та піхотних озброєнь з ПТРК, ПЗРК та АГС включно, які коштують дуже немалих грошей.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

10/9/9 написав:Шоу-маскарад "похід прігожіна не кремль" - це для рашко-виборців,
під чергові вибори, щоб хоч якось підняти рейтинг щасливого дідуся і партії влади.

Це без варіантів.

Достатньо почитати
"Путин взрывает россию", пам'ять освіжиться і все стане зрозуміло.
Тільки в ті часи, коли приводили до влади путіна, щоб підняти рейтинг, підривали житлові будинки.

А тепер, цим вже нікого не здивуєш, тому що війна, і рашка кожен день бомбить наші житлові будинки.
Щоб підняти рейтинг щасливому дідусю, фсб вигадала похід агента прігожіна на кремль, щоб героїчно той похід зупинити.
Увага всіх медіа до цього цирку, рейтинг вгору.

Чи чекати на продовження серіалу?
Гадаю, так, вибори ще не скоро, і не одні, але чим ближче до виборів, тим частіше будуть повторювати подібні шоу-маскаради.

Гадаю, все що варто робити, це висміювати ті псевдо-походи, показувати, що вони
несправжні, що то шоу для рашко-виборців.

Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:39

  Faceless написав:
10/9/9 написав:Шоу-маскарад "похід прігожіна не кремль" - це для рашко-виборців,
під чергові вибори, щоб хоч якось підняти рейтинг щасливого дідуся і партії влади.

Це без варіантів.

Достатньо почитати
"Путин взрывает россию", пам'ять освіжиться і все стане зрозуміло.
Тільки в ті часи, коли приводили до влади путіна, щоб підняти рейтинг, підривали житлові будинки.

А тепер, цим вже нікого не здивуєш, тому що війна, і рашка кожен день бомбить наші житлові будинки.
Щоб підняти рейтинг щасливому дідусю, фсб вигадала похід агента прігожіна на кремль, щоб героїчно той похід зупинити.
Увага всіх медіа до цього цирку, рейтинг вгору.

Чи чекати на продовження серіалу?
Гадаю, так, вибори ще не скоро, і не одні, але чим ближче до виборів, тим частіше будуть повторювати подібні шоу-маскаради.

Гадаю, все що варто робити, це висміювати ті псевдо-походи, показувати, що вони
несправжні, що то шоу для рашко-виборців.

Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
:mrgreen:

Це без варіантів. Просто в людини немає інших варіантів крім цього. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:42

Denik
Ваш оптимизм вызывает восхищение!
Правда, если собрать Ваши посты, вызывает удивление, что наши войска ещё не стоят под Москвой.
Или другой вариант - нам не надо наступать, стоит просто подождать, когда "труп врага проплывёт по реке", это должно произойти уже скоро (опять же, судя по Вашим постам).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:46

  Faceless написав:Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
:mrgreen:


Ви "путін взриваєт росію" читали?
В ті часи на рашці підірвали кілька житлових будинків, і було ще декілька невдалих спроб і ще інші історії.
Тому на фоні війни в Україні,
їм і маскарад-шоу в рази більше знадобилось - це 100%.

Рейтинг путіна зріс до 90%, так пише хорошій рускій Нєвзоров.

Ну така у фсб рашки збочена логіка, щоб підняти рейтинг путіна і влади, потрібно якийсь жахливий гігантський злочин в масштабах рашки, але спершу все ретельно спланувати, далі реалізувати, а потім героїчно розкрити / або перемогти / або домовитись і понять, і простіть.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:50

  Faceless написав:.......
Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
:mrgreen:

При хорошей пропаганде - запросто.

P.s. Я был прав: "Друзьям - всё, противнику - закон"? :wink:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:57

А вообще, меня приводит в восторг - какие у нас гиганты мысли на форуме собрались.
Всем всё ясно и сомнений никаких. :)
На Западе, видимо, всё же круглые идиоты - масса вопросов и очень мало ответов. Например, статья "Неудавшийся мятеж Пригожина: зачем и что теперь будет? Главные вопросы (на многие из которых пока нет ответа)" https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o.
Ну, дураки-и-и.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:00

  10/9/9 написав:Ви "путін взриваєт росію" читали?
В ті часи на рашці підірвали кілька житлових будинків, і було ще декілька невдалих спроб і ще інші історії.
Тому на фоні війни в Україні,
їм і маскарад-шоу в рази більше знадобилось - це 100%.

Рейтинг путіна зріс до 90%, так пише хорошій рускій Нєвзоров.

Ну така у фсб рашки збочена логіка, щоб підняти рейтинг путіна і влади, потрібно якийсь жахливий гігантський злочин в масштабах рашки, але спершу все ретельно спланувати, далі реалізувати, а потім героїчно розкрити / або перемогти / або домовитись і понять, і простіть.

По-перше не до 90% а до 63%, треба краще володіти інформацією.
Ці ситуації зовсім різні.
В 1999: "Терористи" підривали жилі будинки і ФСБ(керівником якого був путін) їх(людей) захистила. Президентом тоді був Єльцин!!! Це він мав захищати людей.
В 2023: Президентом є вже путін. Його друг Пригожин підняв бунт(мятєж) і пішов танками на москву. путін замість того щоб мочити бунтарів в сортирі(як він робив в Чечні, Беслані, Норд-Ості і багато де) збацав договорнячок.

Як це має підняти рейтинг путіна в москалів я щось ніяк не розумію.
andrijk777
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