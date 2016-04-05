andrijk777 написав:підривали жилі будинки і ФСБ(керівником якого був путін)
патрушев.
Так, але пару місяців перед тим був путін, і на момент підривів путін був куратором силового блоку. В любому випадку люди вирішили що треба міняти слабкого Єльцина на сильного путіна! Так само і зараз, люди мають вирішити міняти слабкого путіна на сильного .... кандидата ще представили широкій публіці.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 27 чер, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті. Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.
Может контрнаступление и идёт не так быстро, как хотелось. Но результаты есть
detroytred написав:Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону. То як ці міста визволяти і рубежі? Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Це територія яка буде в оперативному оточенні бо буде прострілюватись наскрізь Хаймерсами , +50% території буде досяжним для армійської арти+ мала довжина фронту. Довго цей апендикс ніхто захищати не зможе Для прикладу Це як Бахмут Щоб ми не робили але оточення з трьох сторін змусило нас його покинути
Якби не вибір стратегії накопичення резервів для майбутнього контраступу, то не було ні покидання фортеці-Бахмуту, ні оточення ні з двох, ні з трьох сторін.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті. Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.
Может контрнаступление и идёт не так быстро, как хотелось. Но результаты есть
а в кого є оновлена карта фронту? Бо на deepstate бачу лише близько 100 кв. км звільнених.