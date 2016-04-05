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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4426442744284429
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:підривали жилі будинки і ФСБ(керівником якого був путін)


патрушев.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:20

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:підривали жилі будинки і ФСБ(керівником якого був путін)


патрушев.

Так, але пару місяців перед тим був путін, і на момент підривів путін був куратором силового блоку.
В любому випадку люди вирішили що треба міняти слабкого Єльцина на сильного путіна!
Так само і зараз, люди мають вирішити міняти слабкого путіна на сильного .... кандидата ще представили широкій публіці. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 27 чер, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Під час контрнаступу Україна вже повернула більше території, ніж РФ захопила взимку – Воллес
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті.
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"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.

Может контрнаступление и идёт не так быстро, как хотелось. Но результаты есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 18:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону.
То як ці міста визволяти і рубежі?
Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Це територія яка буде в оперативному оточенні бо буде прострілюватись наскрізь Хаймерсами , +50% території буде досяжним для армійської арти+ мала довжина фронту.
Довго цей апендикс ніхто захищати не зможе
Для прикладу
Це як Бахмут
Щоб ми не робили але оточення з трьох сторін змусило нас його покинути

Якби не вибір стратегії накопичення резервів для майбутнього контраступу, то не було ні покидання фортеці-Бахмуту, ні оточення ні з двох, ні з трьох сторін.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 18:27

  pesikot написав:Під час контрнаступу Україна вже повернула більше території, ніж РФ захопила взимку – Воллес
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.

Может контрнаступление и идёт не так быстро, как хотелось. Но результаты есть

а в кого є оновлена карта фронту? Бо на deepstate бачу лише близько 100 кв. км звільнених.
thenewepic
 
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