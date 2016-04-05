andrijk777 написав:підривали жилі будинки і ФСБ(керівником якого був путін)
патрушев.
Так, але пару місяців перед тим був путін, і на момент підривів путін був куратором силового блоку. В любому випадку люди вирішили що треба міняти слабкого Єльцина на сильного путіна! Так само і зараз, люди мають вирішити міняти слабкого путіна на сильного .... кандидата ще представили широкій публіці.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 27 чер, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті. Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.
Может контрнаступление и идёт не так быстро, как хотелось. Но результаты есть
detroytred написав:Питання, яке ніхто не піднімає: от звійляємо ми Крим, південь, частини Донбасу, а орки будують оборону по Донецьку, Луганську. Або ще ближче до свого оркокордону. То як ці міста визволяти і рубежі? Там які природні переваги будуть на нашому боці?
Це територія яка буде в оперативному оточенні бо буде прострілюватись наскрізь Хаймерсами , +50% території буде досяжним для армійської арти+ мала довжина фронту. Довго цей апендикс ніхто захищати не зможе Для прикладу Це як Бахмут Щоб ми не робили але оточення з трьох сторін змусило нас його покинути
Якби не вибір стратегії накопичення резервів для майбутнього контраступу, то не було ні покидання фортеці-Бахмуту, ні оточення ні з двох, ні з трьох сторін.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті. Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.
Может контрнаступление и идёт не так быстро, как хотелось. Но результаты есть
а в кого є оновлена карта фронту? Бо на deepstate бачу лише близько 100 кв. км звільнених.
Ще питання в тому, яким чином звільняти великі міста будемо, якщо орки не будуть тікати, як з Херсона?
І питання не тільки в тому, що ми не орки розбивати вщент артою та авіацією позиції в містах, питання ще чи зможемо ми стільки накопичити боєприпасів. Які йдуть практично з колес або з накопиченням уж ніяк рівня для площадних руйнацій позицій в містах. Орки "виїхали" з Маріуполем, Бахмутом, Лісічанськом, Севєродонецьком за рахунок старих запасів.
Надія на течку Буданова... А так виходить, що війна, зокрема поодиноких випадків, це ресурси, ресурси і ресурси. Є ресурси (відносна перевага; з урахуванням коефіцієнта якості), буде результат.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК «Вагнер» і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є «дуже негативним сигналом». Про це він сказав на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає «Укрінформ».
«Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи «Вагнера» до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників», – заявив він.
Дуда додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК «Вагнер» і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є «дуже негативним сигналом». Про це він сказав на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає «Укрінформ».
«Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи «Вагнера» до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників», – заявив він.
Дуда додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.
Поки що передислокацію Вагнера бачить тільки Дуда.
detroytred написав:Ще питання в тому, яким чином звільняти великі міста будемо, якщо орки не будуть тікати, як з Херсона?
про це думав не раз, але вважаю, що питання не на перший позиції... по карті все вигадає привабливо-від Мар'янки до межи Донецька 19км - але це майже суцільна забудова (тобто міста-сателіти Донецька),19км Бахмуту за кожний дім -бій
вважаю, що штурму не буде -оточення(блокада) -або жест доброї волі
в 2014р блокада Слов'янська(банди Гіркіна) закінчилась ганьбою... припускаю, щоб зберегти цивільних Гіркіну дали можливість вийти із міста, чому потім головну колону заборонили знищити?
Почему боевикам дали уйти из Славянска?
Диверсант Гиркин говорит, что к началу июля 2014 года в украинской армии было многократное превосходство в силе и живой технике. У боевиков заканчивались боеприпасы, поэтому решили выходить. По словам Гиркина, окно для выхода было в 4 километра шириной, по полям. Выходили несколькими колоннами. Одну вооруженные силы Украины уничтожили.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение. «Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. – ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», – говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» – рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков российских гибридных сил из Славянска.