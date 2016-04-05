Сам Зеленський цих повісток не підписував – їх отримували його батьки. Тому формально його притягати до відповідальності не було за що. Але шоумен був у курсі, що на нього чекають в армії.

Зеленський повідомив журналістам, що повістку отримали його батьки.



«Мені справді зателефонувала мама, яка живе у Кривому Розі, і сказала, що на нашу домашню адресу принесли повістку… Те, що треба робити за законом, те й робитиму. Я так розумію, що тепер мені мають переслати папери за місцем проживання у Києві. Я прописаний тут. Напевно вони повинні перенаправити сюди. Мама все хлопцям із військкомату пояснила, вони сказали: «Добре». Тож чекаємо: треба, значить треба! Я військовозобов'язаний. Якщо треба — піду воювати», — казав тоді творець «Кварталу».



Підтверджував наявність повістки і батько Зеленського Олександр Семенович. За його словами, з повісток у сім'ї майбутнього президента тоді «посміялися».



«Ми були дуже здивовані, отримавши повістку. Я вже думав, що мене звуть, адже Вова у нас навіть не прописана. Тому не сприйняли її всерйоз. Мабуть, це якась помилка військкомату. Може, вони мають застарілі дані? Ми розповіли синові, всі посміялися разом, але він запевнив нас, що з усім сам розбереться. Знаєте, мене мій батько буквально змусив іти до армії після інституту. Але я не він. Я б не хотів, щоб мій син ішов до армії, оскільки розумію, що це великий ризик», — казав отець Зеленського у 2014 році.



На момент отримання повісток шоумену було 36 років. І під час порошенківських мобілізацій людей цього віку забирали до армії. Але Володимир Зеленський так у неї і не потрапив, хоч і обіцяв, що піде воювати.