Faceless написав:....... Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
Рейтинг "отріцательно взлєтєл" Десь читала, що у пу тепер менше 30%.
Те, що комітет Україна-НАТО трансформують у раду Україна-НАТО, це фактично вже вирішене питання. Рада буде набагато сильнішою структурою з точки зору здатності України мобілізувати Альянс, коли це буде потрібно. Наприклад, сильна пропозиція щодо цієї ради полягає в тому, що Україна може вимагати її скликання в будь-який час, якщо вважає, що виникла загрозлива ситуація. Це великий привілей. Позиція України як держави-партнера НАТО стане набагато сильнішою завдяки цьому.
Але, звичайно, було б набагато краще якби НАТО формально запросило Україну до членства. Тобто якби Україна вже розпочала цей, так би мовити, завершальний етап де-факто вступу до НАТО. Це ще не означає сам вступ, але це маяк, який показує кінець шляху до Альянсу. Це настільки серйозне рішення, що зараз воно на стадії обговорення. І я побоююся, що багато союзників будуть налаштовані скептично. Вимога української влади, президента Зеленського — імпульс для України від НАТО має бути сильним і чітким, щоб це не було повторенням того, що сталося багато років тому в Бухаресті. Я згоден, що Україна потребує набагато сильнішого сигналу і сподіваюся, його згенерують. https://suspilne.media/514153-maemo-raz ... tina-duda/
andrijk777 написав:Так, але пару місяців перед тим був путін, і на момент підривів путін був куратором силового блоку. В любому випадку люди вирішили що треба міняти слабкого Єльцина на сильного путіна! Так само і зараз, люди мають вирішити міняти слабкого путіна на сильного .... кандидата ще представили широкій публіці.
Путін ніхто, сіра моль, на той момент. Якби не ті вибухи і стрілки на чеченців і т.д. Він би не став президентом. Тобто фактично президентом його призначило фсб-шна мафія. А народ схавав того кандидата, якого йому розігріли.
І зараз електорат на рашці нічого не вирішує. Знову підігріють кандидата, ймовірно щасливого дідуся, як варіант, родича (це ж мафія, все передається у спадок).
У підсумку, те шоу-прігожіна від фсб для рашко-виборців, щоб відвернути увагу від України, і дати рашко-народу зрєліщ (а хліб напевно ще є) і розігріти електорат перед виборами.
Але певним чином розраховано і на українців: на одеситів і херсонців, на криворіжців і запоріжців, на дніпрян і харківчан, на бучанців, на тих, хто мешкає на прифронтових територіях, щоб показати, що от, вже скоро 1,5 роки як у вас триває війна, а можна ж порєшать за один день (через того ж ригорича - от прямо меседж на мінськ-1-2), понять і простіть.
І як вже казав, подібні фейкові походи чи щось на кшталт будуть ще. Єдине, що в них буде справжнє, це жертви, декілька літаків/вертольотів, чи десяток танків, чи декілька будинків розстріляних танками/літаками/вертольотами/ракетами. Жертви на рашці не рахують.
Російські окупанти завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, удару було завдано близько 19:32.
ЛАД написав:А вообще, меня приводит в восторг - какие у нас гиганты мысли на форуме собрались. Всем всё ясно и сомнений никаких. На Западе, видимо, всё же круглые идиоты - масса вопросов и очень мало ответов. Например, статья "Неудавшийся мятеж Пригожина: зачем и что теперь будет? Главные вопросы (на многие из которых пока нет ответа)"https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o. Ну, дураки-и-и.
Это верное свидетельство того, что основная масса писателей на ветке форуме находятся в одном помещении, поэтому разнообразность мнений в принципе невозможна.
ЛАД, Вы пишите даже здесь интересно и при этом чувствуется Ваша искренность и большой жизненный опыт. Что думаете об уже разграбленной ЗАЭС, о возможности ее подрыва с целью уничтожения станции и заражения максимальной площади территорий?
Спрашиваю Вас потому что у меня уже сформировалось мнение. Ну и потому что fler переживает и интересуется.
_Mykola_ написав:Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку. Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!
Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.
Хорошая попытка оправдать собственную трусость. Воевать за независимость государства должны только те, кто выбрал последнего (действующего) Президента? Те, кто голосовал за другого/других, Родину защищать не должны? Они себе создадут другую? По примеру петэновской Франции?
Тож жінок теж зобов'язали захищати батьківщину, але потім злегка дали задню - промацували ґрунт та адекватність, і ще буде багато подібних ... розпоряджень. Ваша риторика змінилася б у певному напрямі як тільки підняли наприклад вік до 90 років, як тільки торкнулися інтересів певної людини, все завжди змінюєтся. Не думаю, що пафосні словеса про батьківщину це справжня думка, чи потрібно абсолютно не розуміти ситуацію - що і до чого, будинок сім'я це вже ближче. Що саме під цим потрібно розуміти в якому контексті і в якій площині і чому тоді колись великі та жахливі завжди у критичній ситуації забувають про це "Родину защищать" та відлітають на південь, де тепло, пальми та пісок? З іншого боку важливо розуміти і усвідомлювати те, що врешті-решт від усього цього залишиться...такими темпами у подібному напрямі. І де в цьому всьому ЛЮДИ, головна складова будь-якої країни? Якщо повернутися до історичної довідки:
Сам Зеленський цих повісток не підписував – їх отримували його батьки. Тому формально його притягати до відповідальності не було за що. Але шоумен був у курсі, що на нього чекають в армії. Зеленський повідомив журналістам, що повістку отримали його батьки.
«Мені справді зателефонувала мама, яка живе у Кривому Розі, і сказала, що на нашу домашню адресу принесли повістку… Те, що треба робити за законом, те й робитиму. Я так розумію, що тепер мені мають переслати папери за місцем проживання у Києві. Я прописаний тут. Напевно вони повинні перенаправити сюди. Мама все хлопцям із військкомату пояснила, вони сказали: «Добре». Тож чекаємо: треба, значить треба! Я військовозобов'язаний. Якщо треба — піду воювати», — казав тоді творець «Кварталу».
Підтверджував наявність повістки і батько Зеленського Олександр Семенович. За його словами, з повісток у сім'ї майбутнього президента тоді «посміялися».
«Ми були дуже здивовані, отримавши повістку. Я вже думав, що мене звуть, адже Вова у нас навіть не прописана. Тому не сприйняли її всерйоз. Мабуть, це якась помилка військкомату. Може, вони мають застарілі дані? Ми розповіли синові, всі посміялися разом, але він запевнив нас, що з усім сам розбереться. Знаєте, мене мій батько буквально змусив іти до армії після інституту. Але я не він. Я б не хотів, щоб мій син ішов до армії, оскільки розумію, що це великий ризик», — казав отець Зеленського у 2014 році.
На момент отримання повісток шоумену було 36 років. І під час порошенківських мобілізацій людей цього віку забирали до армії. Але Володимир Зеленський так у неї і не потрапив, хоч і обіцяв, що піде воювати.
Прослідкуйте тоді свою логіку вище за хронологією, мабуть вони теж не тільки не повинні, але й можуть...що думаєте з цього приводу?
Звичайно завжди простіше розпоряджатися чужими життями, ніж ризикувати своїм власним.
thenewepic написав:а в кого є оновлена карта фронту? Бо на deepstate бачу лише близько 100 кв. км звільнених.
Так і є. А ви скільки хочете побачити? Я вам намалюю.
моє повідомлення це відповідь на цитату Воллеса, де він говорить про 300 кв. км. Я ж не думаю, що він бреше, значить реально вже звільнено більше територій, хотів би побачити їх на карті. Другий варіант - це якесь непорозуміння і він має на увазі щось інше. В будь-якому випадку, може тут є більш тямущі люди, хай пояснять.