Додано: Вів 27 чер, 2023 21:29

ЛАД написав: Zebra написав: _Mykola_ написав: Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку.

Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой! Диванний генерал, який кидає ІНШИХ людей в атаку.Записуйся в ССО в ЗСУ, там проявиш у повній мірі свої амбіції та вміння. Херой!

Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо. Я вмирати як ті десятки тисяч що вже загинули, за теплі пригріті місця членів ОПЗЖ в радах всіх рівнів, за розміновувачів Єрмаків - не збираюсь. Хто обирав розміновувачів, той нехай і іде на мінні поля. 73% більш ніж достатньо.

Хорошая попытка оправдать собственную трусость.

Воевать за независимость государства должны только те, кто выбрал последнего (действующего) Президента?

Те, кто голосовал за другого/других, Родину защищать не должны? Они себе создадут другую? По примеру петэновской Франции? Хорошая попытка оправдать собственную трусость.Воевать за независимость государства должны только те, кто выбрал последнего (действующего) Президента?Те, кто голосовал за другого/других, Родину защищать не должны? Они себе создадут другую? По примеру петэновской Франции?

Сам Зеленський цих повісток не підписував – їх отримували його батьки. Тому формально його притягати до відповідальності не було за що. Але шоумен був у курсі, що на нього чекають в армії.

Зеленський повідомив журналістам, що повістку отримали його батьки.



«Мені справді зателефонувала мама, яка живе у Кривому Розі, і сказала, що на нашу домашню адресу принесли повістку… Те, що треба робити за законом, те й робитиму. Я так розумію, що тепер мені мають переслати папери за місцем проживання у Києві. Я прописаний тут. Напевно вони повинні перенаправити сюди. Мама все хлопцям із військкомату пояснила, вони сказали: «Добре». Тож чекаємо: треба, значить треба! Я військовозобов'язаний. Якщо треба — піду воювати», — казав тоді творець «Кварталу».



Підтверджував наявність повістки і батько Зеленського Олександр Семенович. За його словами, з повісток у сім'ї майбутнього президента тоді «посміялися».



«Ми були дуже здивовані, отримавши повістку. Я вже думав, що мене звуть, адже Вова у нас навіть не прописана. Тому не сприйняли її всерйоз. Мабуть, це якась помилка військкомату. Може, вони мають застарілі дані? Ми розповіли синові, всі посміялися разом, але він запевнив нас, що з усім сам розбереться. Знаєте, мене мій батько буквально змусив іти до армії після інституту. Але я не він. Я б не хотів, щоб мій син ішов до армії, оскільки розумію, що це великий ризик», — казав отець Зеленського у 2014 році.



На момент отримання повісток шоумену було 36 років. І під час порошенківських мобілізацій людей цього віку забирали до армії. Але Володимир Зеленський так у неї і не потрапив, хоч і обіцяв, що піде воювати.

Тож жінок теж зобов'язали захищати батьківщину, але потім злегка дали задню - промацували ґрунт та адекватність, і ще буде багато подібних ... розпоряджень. Ваша риторика змінилася б у певному напрямі як тільки підняли наприклад вік до 90 років, як тільки торкнулися інтересів певної людини, все завжди змінюєтся. Не думаю, що пафосні словеса про батьківщину це справжня думка, чи потрібно абсолютно не розуміти ситуацію - що і до чого, будинок сім'я це вже ближче.Що саме під цим потрібно розуміти в якому контексті і в якій площині і чому тоді колись великі та жахливі завжди у критичній ситуації забувають про це "Родину защищать" та відлітають на південь, де тепло, пальми та пісок?З іншого боку важливо розуміти і усвідомлювати те, що врешті-решт від усього цього залишиться...такими темпами у подібному напрямі.І де в цьому всьому ЛЮДИ, головна складова будь-якої країни?Якщо повернутися до історичної довідки:Прослідкуйте тоді свою логіку вище за хронологією, мабуть вони теж не тільки не повинні, але й можуть...що думаєте з цього приводу?Звичайно завжди простіше розпоряджатися чужими життями, ніж ризикувати своїм власним.