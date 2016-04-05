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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4428442944304431
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову 47-а. Знову, вже чергова, сумна історія з мінами.
47-а потрапила на дуже щільне мінне протипіхотне поле. У орків необмежені запаси протипіхотних мін, і тому вони можуть таке робити. Хоч всю планету так вкрити, при наявності часу і якщо їм не заважати. Це перше, що треба зрозуміти.
На героїзмі "проскочити" не получиться.
Бачу що такмед проходили. А от дії на мінному полі - не дуже.

Той, що пройшов по власній зброї - врятувався від серйозної травми.

Зняти з себе бронежилет і піти по ньому - не інструктували(+є "юридичні" проблеми).
Чергового міношукача, хоча б одного на групу - немає. Там би і "поінтер" здався в нагоді.
Дії при потраплянні на мінне поле - негайно згорнути операцію "висадка" чи просування, і повернутися до операції розмінуання і розвідки. Це має бути вже при першому підриві. А при другому взагалі без варіантів і обов'язково. Таке рішення має прийняти і командир операції, і командр групи(навіть всупереч наказу продовжувати, якщо команир операції упоротий хуй)

Бредля боїться підїхати рампою безпосередньо до поранених. Хоча саме Бредля в такій ситуації мала стати "тралом" своїми гусеницями. У Бредлі проблеми з заднім ходом?
Правило "слід у слід" не дотримано. Кожен шукає "свій шлях".
Як 47-а планує свої операції(чи хтось планує їм на голови) і куди і ким пройобані засоби розмінування, в тому числі надані союзниками "шнури" на реактивній тязі з парашутиком з коробок-повозок MICLIC, УР-83П та Minröjningsorm - хуй їх знає. Штука досить компактна і якраз для наших випадків.
І на майбутнє - возіть в MRAP-ах стопку старих бронеплит. Хоч доріжку в кілька метрів собі викладете. Хоча краще мати для таких випадків якийсь спецзасіб-трап. Або ручну каталку. Бо такі поля трапляться ще не один раз. Тому думайте. Я думаю що наш волонтергаражпром з таким завданням впорається.

Окреме фу хочу сказати тим "сержантам", які захейтили журналістів за розповсюджування відео. Ще й погрожували розібратися особисто: Коли ви хочете так витертись, то лише розмазуєте. Тут вам не "північна корея" і не совковий ГУЛАГ, "Завалити Хлєбала" тут не канає, як і пхати гівно під видом шоколау, вже час би зрозуміти.
Доречі, відео у мене є. Тому поводьтесь так, щоб у мене і інших не виникало бажання зробити його популярним в Мережі.
Відео не для хейту, а для висновків і роботи над помилками. А зніженому телемарафонами тилу також варто його подивитись, щоб знати ціну їхнього стояння в чергах за морозивом на Хрещатику, зокрема.
А те що деякі "сержанти" і діючі військові так збудилися - напевно підсвідомо відчувають якісь свої пройоби? І поменше про чиїсь дивани згадуйте к коментах, особливо коли ви з кимось особисто на дивані не сиділи. Бо правду кажуть, що Війна всіх нас змінила. І тільки мудаки залишились мудаками.
Паоло Люмьєре
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:46

https://t.me/vchkogpu/39619
сказка на ночь от картофельного фюрера как он спас москву от Пригожина
свою версию я уже частично озвучивал, всё туфта, ехать на Москву не было смысла, для политического шантажа достаточно было взять в осаду ростов. по версии луки Пригожин в результате не получил ничего, кроме каких то гарантий. Я считаю, что он получил что хотел, а именно - статус медийной фигуры, на что вероятно и рассчитывал. Примерно так и задумывалось теми, кто "решил" по нему не стрелять. Ничего бОльшего в той ситуации получить было просто невозможно, она изначально была тупиковая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 23:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:55

  Letusrock написав:Знову 47-а.

Це та, де головний майстер-сержант Валерій Маркус.
Там все повинно бути на вищому рівні.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/47-ма_окрема_механізована_бригада_(Україна)
detroytred
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