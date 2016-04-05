https://t.me/vchkogpu/39619 сказка на ночь от картофельного фюрера как он спас москву от Пригожина свою версию я уже частично озвучивал, всё туфта, ехать на Москву не было смысла, для политического шантажа достаточно было взять в осаду ростов. по версии луки Пригожин в результате не получил ничего, кроме каких то гарантий. Я считаю, что он получил что хотел, а именно - статус медийной фигуры, на что вероятно и рассчитывал. Примерно так и задумывалось теми, кто "решил" по нему не стрелять. Ничего бОльшего в той ситуации получить было просто невозможно, она изначально была тупиковая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 23:01, всього редагувалось 3 разів.
thenewepic написав:а в кого є оновлена карта фронту? Бо на deepstate бачу лише близько 100 кв. км звільнених.
Так і є. А ви скільки хочете побачити? Я вам намалюю.
моє повідомлення це відповідь на цитату Воллеса, де він говорить про 300 кв. км. Я ж не думаю, що він бреше, значить реально вже звільнено більше територій, хотів би побачити їх на карті. Другий варіант - це якесь непорозуміння і він має на увазі щось інше. В будь-якому випадку, може тут є більш тямущі люди, хай пояснять.
Яка вам різниця 300 чи 100? Якщо 100(в місяць) - то треба ще 90 років для звільнення усієї України. Якщо 300 - то 30 років. Для вас має значення чи 30 чи 90 років?
Letusrock написав:Знову 47-а. Знову, вже чергова, сумна історія з мінами. 47-а потрапила на дуже щільне мінне протипіхотне поле. У орків необмежені запаси протипіхотних мін, і тому вони можуть таке робити. Хоч всю планету так вкрити, при наявності часу і якщо їм не заважати. Це перше, що треба зрозуміти. На героїзмі "проскочити" не получиться. Бачу що такмед проходили. А от дії на мінному полі - не дуже.
Той, що пройшов по власній зброї - врятувався від серйозної травми.
Зняти з себе бронежилет і піти по ньому - не інструктували(+є "юридичні" проблеми). Чергового міношукача, хоча б одного на групу - немає. Там би і "поінтер" здався в нагоді. Дії при потраплянні на мінне поле - негайно згорнути операцію "висадка" чи просування, і повернутися до операції розмінуання і розвідки. Це має бути вже при першому підриві. А при другому взагалі без варіантів і обов'язково. Таке рішення має прийняти і командир операції, і командр групи(навіть всупереч наказу продовжувати, якщо команир операції упоротий хуй)
Бредля боїться підїхати рампою безпосередньо до поранених. Хоча саме Бредля в такій ситуації мала стати "тралом" своїми гусеницями. У Бредлі проблеми з заднім ходом? Правило "слід у слід" не дотримано. Кожен шукає "свій шлях". Як 47-а планує свої операції(чи хтось планує їм на голови) і куди і ким пройобані засоби розмінування, в тому числі надані союзниками "шнури" на реактивній тязі з парашутиком з коробок-повозок MICLIC, УР-83П та Minröjningsorm - хуй їх знає. Штука досить компактна і якраз для наших випадків. І на майбутнє - возіть в MRAP-ах стопку старих бронеплит. Хоч доріжку в кілька метрів собі викладете. Хоча краще мати для таких випадків якийсь спецзасіб-трап. Або ручну каталку. Бо такі поля трапляться ще не один раз. Тому думайте. Я думаю що наш волонтергаражпром з таким завданням впорається.
Окреме фу хочу сказати тим "сержантам", які захейтили журналістів за розповсюджування відео. Ще й погрожували розібратися особисто: Коли ви хочете так витертись, то лише розмазуєте. Тут вам не "північна корея" і не совковий ГУЛАГ, "Завалити Хлєбала" тут не канає, як і пхати гівно під видом шоколау, вже час би зрозуміти. Доречі, відео у мене є. Тому поводьтесь так, щоб у мене і інших не виникало бажання зробити його популярним в Мережі. Відео не для хейту, а для висновків і роботи над помилками. А зніженому телемарафонами тилу також варто його подивитись, щоб знати ціну їхнього стояння в чергах за морозивом на Хрещатику, зокрема. А те що деякі "сержанти" і діючі військові так збудилися - напевно підсвідомо відчувають якісь свої пройоби? І поменше про чиїсь дивани згадуйте к коментах, особливо коли ви з кимось особисто на дивані не сиділи. Бо правду кажуть, що Війна всіх нас змінила. І тільки мудаки залишились мудаками. Паоло Люмьєре
ЛАД написав:А вообще, меня приводит в восторг - какие у нас гиганты мысли на форуме собрались. Всем всё ясно и сомнений никаких. На Западе, видимо, всё же круглые идиоты - масса вопросов и очень мало ответов. Например, статья "Неудавшийся мятеж Пригожина: зачем и что теперь будет? Главные вопросы (на многие из которых пока нет ответа)"https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o. Ну, дураки-и-и.
Все ж, щоб об'єктивно посилатися "на Запад", не варто читати російське, в тому числі бібісі
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК «Вагнер» і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є «дуже негативним сигналом». Про це він сказав на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає «Укрінформ».
«Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи «Вагнера» до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників», – заявив він.
Дуда додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.
Поки що передислокацію Вагнера бачить тільки Дуда.
Осінтери теж отримали таку інформацію з їх внутрішніх чатів
andrijk777 написав:Яка вам різниця 300 чи 100? Якщо 100(в місяць) - то треба ще 90 років для звільнення усієї України. Якщо 300 - то 30 років. Для вас має значення чи 30 чи 90 років?
300 - це все-таки значно більше, ніж 100. Війна ж йде не на Марсі, кожен квадратний кілометр - це звільнений якийсь наш населений пункт, або його частина. Якщо число 300 правдиве, можливо наші війська вже дійшли до першої лінії оборони, а отже далі будуть важливі новини. Ну а що ж до екстраполяції (якщо за місяць взяли стільки-то, то за рік буде в 12 разів більше), то так можуть рахувати лише дилетанти. В реальності звільнення територій не є лінійною функцією.
ЛАД написав:А вообще, меня приводит в восторг - какие у нас гиганты мысли на форуме собрались. Всем всё ясно и сомнений никаких. На Западе, видимо, всё же круглые идиоты - масса вопросов и очень мало ответов. Например, статья "Неудавшийся мятеж Пригожина: зачем и что теперь будет? Главные вопросы (на многие из которых пока нет ответа)"https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o. Ну, дураки-и-и.
Все ж, щоб об'єктивно посилатися "на Запад", не варто читати російське, в тому числі бібісі
ВВС (British Broadcasting Corporation) на русском языке = русский (путинский) источник? Интересный у Вас подход.