Letusrock написав:

Знову 47-а. Знову, вже чергова, сумна історія з мінами.47-а потрапила на дуже щільне мінне протипіхотне поле. У орків необмежені запаси протипіхотних мін, і тому вони можуть таке робити. Хоч всю планету так вкрити, при наявності часу і якщо їм не заважати. Це перше, що треба зрозуміти.На героїзмі "проскочити" не получиться.Бачу що такмед проходили. А от дії на мінному полі - не дуже.Той, що пройшов по власній зброї - врятувався від серйозної травми.Зняти з себе бронежилет і піти по ньому - не інструктували(+є "юридичні" проблеми).Чергового міношукача, хоча б одного на групу - немає. Там би і "поінтер" здався в нагоді.Дії при потраплянні на мінне поле - негайно згорнути операцію "висадка" чи просування, і повернутися до операції розмінуання і розвідки. Це має бути вже при першому підриві. А при другому взагалі без варіантів і обов'язково. Таке рішення має прийняти і командир операції, і командр групи(навіть всупереч наказу продовжувати, якщо команир операції упоротий хуй)Бредля боїться підїхати рампою безпосередньо до поранених. Хоча саме Бредля в такій ситуації мала стати "тралом" своїми гусеницями. У Бредлі проблеми з заднім ходом?Правило "слід у слід" не дотримано. Кожен шукає "свій шлях".Як 47-а планує свої операції(чи хтось планує їм на голови) і куди і ким пройобані засоби розмінування, в тому числі надані союзниками "шнури" на реактивній тязі з парашутиком з коробок-повозок MICLIC, УР-83П та Minröjningsorm - хуй їх знає. Штука досить компактна і якраз для наших випадків.І на майбутнє - возіть в MRAP-ах стопку старих бронеплит. Хоч доріжку в кілька метрів собі викладете. Хоча краще мати для таких випадків якийсь спецзасіб-трап. Або ручну каталку. Бо такі поля трапляться ще не один раз. Тому думайте. Я думаю що наш волонтергаражпром з таким завданням впорається.Окреме фу хочу сказати тим "сержантам", які захейтили журналістів за розповсюджування відео. Ще й погрожували розібратися особисто: Коли ви хочете так витертись, то лише розмазуєте. Тут вам не "північна корея" і не совковий ГУЛАГ, "Завалити Хлєбала" тут не канає, як і пхати гівно під видом шоколау, вже час би зрозуміти.Доречі, відео у мене є. Тому поводьтесь так, щоб у мене і інших не виникало бажання зробити його популярним в Мережі.Відео не для хейту, а для висновків і роботи над помилками. А зніженому телемарафонами тилу також варто його подивитись, щоб знати ціну їхнього стояння в чергах за морозивом на Хрещатику, зокрема.А те що деякі "сержанти" і діючі військові так збудилися - напевно підсвідомо відчувають якісь свої пройоби? І поменше про чиїсь дивани згадуйте к коментах, особливо коли ви з кимось особисто на дивані не сиділи. Бо правду кажуть, що Війна всіх нас змінила. І тільки мудаки залишились мудаками.Паоло Люмьєре