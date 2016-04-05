ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW
нова тактика-наступ широким фронтом, замість "розвідки боєм" у складі одної роти
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:10
ЗСУ на лівому березі Дніпра...гойда
нова тактика-наступ широким фронтом, замість "розвідки боєм" у складі одної роти
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 28 чер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 чер, 2023 09:15
не может быть
viewtopic.php?p=5590812#p5590812
Додано: Сер 28 чер, 2023 09:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Раньше (до войны) не читал. За время войны не встречал у них пророссийских заметок или даже "своєрідної подачі інформації".
Конкретно по статье по ссылке
Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня
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