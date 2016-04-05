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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4429443044314432
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:10

ЗСУ на лівому березі Дніпра...гойда

ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW


нова тактика-наступ широким фронтом, замість "розвідки боєм" у складі одної роти

https://www.youtube.com/watch?v=D8nsJ57fq2E
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 28 чер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:15

  prodigy написав:
ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW

не может быть
viewtopic.php?p=5590812#p5590812
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:ВВС (British Broadcasting Corporation) на русском языке = русский (путинский) источник? :shock:
Интересный у Вас подход.

Їх російський підрозділ вже не раз засвітився у "своєрідній подачі інформації", це якщо максимально делікатно

Раньше (до войны) не читал. За время войны не встречал у них пророссийских заметок или даже "своєрідної подачі інформації".
Конкретно по статье по ссылке https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o у Вас есть замечания?


Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня
Faceless
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  #<1 ... 4429443044314432
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