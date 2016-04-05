Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:10
ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW
нова тактика-наступ широким фронтом, замість "розвідки боєм" у складі одної роти
https://www.youtube.com/watch?v=D8nsJ57fq2E
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prodigy
в Сер 28 чер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:15
prodigy написав:
ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW
не может быть
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vitaliian
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:40
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
ВВС (British Broadcasting Corporation) на русском языке = русский (путинский) источник?
Интересный у Вас подход.
Їх російський підрозділ вже не раз засвітився у "своєрідній подачі інформації", це якщо максимально делікатно
Раньше (до войны) не читал. За время войны не встречал у них пророссийских заметок или даже "своєрідної подачі інформації".
Конкретно по статье по ссылке
https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o
у Вас есть замечания?
Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня
Faceless
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Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka