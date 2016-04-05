Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня
prodigy написав:bbc дуже поважна медійна корпорація, але сучасний підхід до відбору інформації стає с кожним роком поверхневим , тому і трапляються факапи частіше
Тому й скажу: не розібралося видавництво, видало статтю; не перевірив з якихось причин форумчанин, виклав на гілці.
Але для того й форум, що завжди знайдеться той, хто з цим моментом розібрався або взагалі має більше знань, інформації по даному питанню. Виправив, аргументовано спростував або підкректував, пояснив. Інші додали ще. В результаті склалася картинка.
Все готовеньке. Матеріалу купа. Не треба самому по всім питанням копирсатися, бігати шукати. Складай своє власне уявлення. Отже все рівно кожна людина складає своє власне уявлення по всій безлічі питань, хоч і розбирається більш-менш тільки в декількох.
Ты не допускаешь, что ты можешь быть у кого-то в ЧС (как практикуешь ты) , но об этом удивительным образом не было широко анонсировано? 😄 Впрочем disregard) Кто был там, местность там неприятная для наступления. Да и мост через Конку легко взрывается и тогда наши как бы на острове окажутся.
Hotab написав:Ты не допускаешь, что ты можешь быть у кого-то в ЧС (как практикуешь ты) , но об этом удивительным образом не было широко анонсировано? 😄 Впрочем disregard) Кто был там, местность там неприятная для наступления. Да и мост через Конку легко взрывается и тогда наши как бы на острове окажутся.
Успіх за таке вже б напевно отримав по шапці від форумчан)) чи це всім відомий міст?
Z-каналы заявили о захвате украинскими военными Антоновского моста на Днепре. По данным каналов «Два Майора» и «Архангел спецназа», ВСУ не менее трех суток удерживают небольшой плацдарм на берегу. Также ВСУ захватили часть островов у поселка Дачи на левом берегу Днепра.
На Херсонському напрямку ЗСУ в результаті контрнаступальних дій просунулись біля Антонівського мосту в сторону міста Олешки. Продовжуються бойові дії. Кацапи вибиті з дуже важливого опорного пункту на даній ділянці. Віримо в ЗСУ.
Орки, як завжди, вигадали пояснення своєї поразки на ділянці - мов, ніяких резервів-сил в тому районі у ЗСУ нема, тому це лише для відволікання уваги. А вибити з позицій не можуть, бо усе прострілюється.
Hotab написав:Ты не допускаешь, что ты можешь быть у кого-то в ЧС (как практикуешь ты) , но об этом удивительным образом не было широко анонсировано? 😄 Впрочем disregard) Кто был там, местность там неприятная для наступления. Да и мост через Конку легко взрывается и тогда наши как бы на острове окажутся.
Успіх за таке вже б напевно отримав по шапці від форумчан)) чи це всім відомий міст?
Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.