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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4430443144324433>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:10

ЗСУ на лівому березі Дніпра...гойда

ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW


нова тактика-наступ широким фронтом, замість "розвідки боєм" у складі одної роти

https://www.youtube.com/watch?v=D8nsJ57fq2E
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 28 чер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:15

  prodigy написав:
ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW

не может быть
viewtopic.php?p=5590812#p5590812
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:ВВС (British Broadcasting Corporation) на русском языке = русский (путинский) источник? :shock:
Интересный у Вас подход.

Їх російський підрозділ вже не раз засвітився у "своєрідній подачі інформації", це якщо максимально делікатно

Раньше (до войны) не читал. За время войны не встречал у них пророссийских заметок или даже "своєрідної подачі інформації".
Конкретно по статье по ссылке https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o у Вас есть замечания?


Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:44

  prodigy написав:bbc дуже поважна медійна корпорація, але сучасний підхід до відбору інформації стає с кожним роком поверхневим , тому і трапляються факапи частіше

Тому й скажу: не розібралося видавництво, видало статтю; не перевірив з якихось причин форумчанин, виклав на гілці.

Але для того й форум, що завжди знайдеться той, хто з цим моментом розібрався або взагалі має більше знань, інформації по даному питанню. Виправив, аргументовано спростував або підкректував, пояснив.
Інші додали ще. В результаті склалася картинка.

Все готовеньке. Матеріалу купа. Не треба самому по всім питанням копирсатися, бігати шукати. Складай своє власне уявлення.
Отже все рівно кожна людина складає своє власне уявлення по всій безлічі питань, хоч і розбирається більш-менш тільки в декількох.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:47

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
ЗСУ просунулися на лівий берег Дніпра в Херсонській області - ISW

не может быть
viewtopic.php?p=5590812#p5590812

Ты не допускаешь, что ты можешь быть у кого-то в ЧС (как практикуешь ты) , но об этом удивительным образом не было широко анонсировано? 😄
Впрочем disregard)
Кто был там, местность там неприятная для наступления. Да и мост через Конку легко взрывается и тогда наши как бы на острове окажутся.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ты не допускаешь, что ты можешь быть у кого-то в ЧС (как практикуешь ты) , но об этом удивительным образом не было широко анонсировано? 😄
Впрочем disregard)
Кто был там, местность там неприятная для наступления. Да и мост через Конку легко взрывается и тогда наши как бы на острове окажутся.


Успіх за таке вже б напевно отримав по шапці від форумчан)) чи це всім відомий міст?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:55

  vitaliian написав:
Z-каналы заявили о захвате украинскими военными Антоновского моста на Днепре. По данным каналов «Два Майора» и «Архангел спецназа», ВСУ не менее трех суток удерживают небольшой плацдарм на берегу. Также ВСУ захватили часть островов у поселка Дачи на левом берегу Днепра.


На Херсонському напрямку ЗСУ в результаті контрнаступальних дій просунулись біля Антонівського мосту в сторону міста Олешки. Продовжуються бойові дії. Кацапи вибиті з дуже важливого опорного пункту на даній ділянці. Віримо в ЗСУ.


Зображення

Орки, як завжди, вигадали пояснення своєї поразки на ділянці - мов, ніяких резервів-сил в тому районі у ЗСУ нема, тому це лише для відволікання уваги. А вибити з позицій не можуть, бо усе прострілюється.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:01

Чому барани пишуть, а не читають?

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ты не допускаешь, что ты можешь быть у кого-то в ЧС (как практикуешь ты) , но об этом удивительным образом не было широко анонсировано? 😄
Впрочем disregard)
Кто был там, местность там неприятная для наступления. Да и мост через Конку легко взрывается и тогда наши как бы на острове окажутся.


Успіх за таке вже б напевно отримав по шапці від форумчан)) чи це всім відомий міст?

Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:05

Hotab кто тебе разрешил мне писать?
  Hotab написав:Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення
выполняй обязательства, лётчик-обиженка :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:09

  vitaliian написав:Hotab кто тебе разрешил мне писать?

Выйди в окно, если временно не связан.


выполняй обязательства, лётчик-обиженка :D

Сразу после того, как ты меня вернешь меня в ЧС, «ирпеньская флудерша в рваных колготках»(с) :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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