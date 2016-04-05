вибач я по роботі більше оріентуюсь у мостах через Дунай та Рейн, на Херсон якось планів не було.
у ввічливості тебе і песікота важко звинуватити
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:13
Ми всі краще граємо на своїх полях. Головне розуміти, де не твоє і не лізти туди нахрапом.
Ввічливість буде тоді, коли ті, хто десь не розуміють - запитують («вельмишановний пан Хотаб, дозвольте вас запитати, ви випадково тут таємницю не сказали?». А я потріпаю за щічку і скажу «все добре, не хвилюйся». А не оте все.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:16
Эту статью читал.
Не знал, что это "типа перевод", но зашквара не увидел.
Вполне уважительная статья. В том, что назвали "Волан-де-Мортом", ничего страшного не увидел - возможно потому, что не читал и не смотрел Гарри Поттера.
На выделенный вопрос не ответите?
prodigy, к Вам тот же вопрос.
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:20
К Успіху Вы именно так обращаетесь?
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:22
ЛАД ,
То моє поле (також). Я навіть може більше на ньому зіграв))
Зате ви десь бачили, щоб я когось вчив правильно крутити депозитні каруселі? 😄
Чи заробляти на електронних грошах?
У нас є широкі спеціалісти, флудять всюди. Але це не я))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:28
Отаке
Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.
Після обстрілу піцерії, де вечеряли інструктори, деякі з акаунтів іноземців запостили сторіс, де підтвердили, що Росія завдала ракетного удару прямо під час їжі.
Пригадалося чисте поле Успіха...
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:30
detroytred , так буває, коли дилетанти пробують наділити себе правами там, де не розуміються. І ще потім верещать: «а чому іншим можна?»
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:38
Та ні, я це до того, що або забороняти апріорі все і вся; або - за що ж тоді Успіх на горіхи отримував за "чисте поле", якщо інші дозволяють отаке (знімати викладати іноземних інструкторів. Да ще й онлайн).
Другий момент -- навіщо в ЗМІ оце з'явилося?
Удар по іноземних інструкторах всл, а не (тільки) по мирних громадянах...
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:40
detroytred , знаєте як воно в житті виглядає?
Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ.
Хтось з місцевих ватанів (або не ватанів) прокоментував «та вони там щодня обідають!»
Теж начебто нічого, ніхто злочин не вчинив. . Але вже достатньо для тих, хто моніторить форуми і групи.
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