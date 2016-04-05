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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4430443144324433
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.


вибач я по роботі більше оріентуюсь у мостах через Дунай та Рейн, на Херсон якось планів не було.
у ввічливості тебе і песікота важко звинуватити
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:13

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.


вибач я по роботі більше оріентуюсь у мостах через Дунай та Рейн, на Херсон якось планів не було.
у ввічливості тебе і песікота важко звинуватити

Ми всі краще граємо на своїх полях. Головне розуміти, де не твоє і не лізти туди нахрапом.
Ввічливість буде тоді, коли ті, хто десь не розуміють - запитують («вельмишановний пан Хотаб, дозвольте вас запитати, ви випадково тут таємницю не сказали?». А я потріпаю за щічку і скажу «все добре, не хвилюйся». А не оте все. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:16

  Faceless написав:
ЛАД написав:...............
Конкретно по статье по ссылке https://www.bbc.com/russian/articles/cn08pvl0wp5o у Вас есть замечания?

Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня

Эту статью читал.
Не знал, что это "типа перевод", но зашквара не увидел.
Вполне уважительная статья. В том, что назвали "Волан-де-Мортом", ничего страшного не увидел - возможно потому, что не читал и не смотрел Гарри Поттера.
На выделенный вопрос не ответите?

prodigy, к Вам тот же вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:20

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.


вибач я по роботі більше оріентуюсь у мостах через Дунай та Рейн, на Херсон якось планів не було.
у ввічливості тебе і песікота важко звинуватити

Ми всі краще граємо на своїх полях. Головне розуміти, де не твоє і не лізти туди нахрапом.
Ввічливість буде тоді, коли ті, хто десь не розуміють - запитують («вельмишановний пан Хотаб, дозвольте вас запитати, ви випадково тут таємницю не сказали?». А я потріпаю за щічку і скажу «все добре, не хвилюйся». А не оте все. :mrgreen:

К Успіху Вы именно так обращаетесь? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:22

ЛАД ,
К Успіху Вы именно так обращаетесь? :)

То моє поле (також). Я навіть може більше на ньому зіграв))

Зате ви десь бачили, щоб я когось вчив правильно крутити депозитні каруселі? 😄
Чи заробляти на електронних грошах?

У нас є широкі спеціалісти, флудять всюди. Але це не я))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:28

Отаке

Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.

Після обстрілу піцерії, де вечеряли інструктори, деякі з акаунтів іноземців запостили сторіс, де підтвердили, що Росія завдала ракетного удару прямо під час їжі.
https://varta1.com.ua/news/ukrayinska-v ... 66993.html

Пригадалося чисте поле Успіха...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:30

detroytred , так буває, коли дилетанти пробують наділити себе правами там, де не розуміються. І ще потім верещать: «а чому іншим можна?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:38

  Hotab написав:detroytred , так буває, коли дилетанти пробують наділити себе правами там, де не розуміються. І ще потім верещать: «а чому іншим можна?»

Та ні, я це до того, що або забороняти апріорі все і вся; або - за що ж тоді Успіх на горіхи отримував за "чисте поле", якщо інші дозволяють отаке (знімати викладати іноземних інструкторів. Да ще й онлайн).

Другий момент -- навіщо в ЗМІ оце з'явилося?
Удар по іноземних інструкторах всл, а не (тільки) по мирних громадянах...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:40

detroytred , знаєте як воно в житті виглядає?

Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ.
Хтось з місцевих ватанів (або не ватанів) прокоментував «та вони там щодня обідають!»
Теж начебто нічого, ніхто злочин не вчинив. . Але вже достатньо для тих, хто моніторить форуми і групи.
Hotab
 
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