Hotab написав:Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.
вибач я по роботі більше оріентуюсь у мостах через Дунай та Рейн, на Херсон якось планів не було. у ввічливості тебе і песікота важко звинуватити
Ми всі краще граємо на своїх полях. Головне розуміти, де не твоє і не лізти туди нахрапом. Ввічливість буде тоді, коли ті, хто десь не розуміють - запитують («вельмишановний пан Хотаб, дозвольте вас запитати, ви випадково тут таємницю не сказали?». А я потріпаю за щічку і скажу «все добре, не хвилюйся». А не оте все.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Останній їх зашквар - стаття про Залужного, що є типу перекладом української статті, але перекрученим, зокрема прямо в заголовку вони його назвали "Волан-де-Мортом", хоча в оригінальній версії нічого такого немає. Русня - вона всюди русня
Эту статью читал. Не знал, что это "типа перевод", но зашквара не увидел. Вполне уважительная статья. В том, что назвали "Волан-де-Мортом", ничего страшного не увидел - возможно потому, что не читал и не смотрел Гарри Поттера. На выделенный вопрос не ответите?
Hotab написав:Для тебе невідомий. Бо ти не вмієш на карті від Віітальяна побачити шосе і Конку.
вибач я по роботі більше оріентуюсь у мостах через Дунай та Рейн, на Херсон якось планів не було. у ввічливості тебе і песікота важко звинуватити
Ми всі краще граємо на своїх полях. Головне розуміти, де не твоє і не лізти туди нахрапом. Ввічливість буде тоді, коли ті, хто десь не розуміють - запитують («вельмишановний пан Хотаб, дозвольте вас запитати, ви випадково тут таємницю не сказали?». А я потріпаю за щічку і скажу «все добре, не хвилюйся». А не оте все.
Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.
Hotab написав:detroytred , так буває, коли дилетанти пробують наділити себе правами там, де не розуміються. І ще потім верещать: «а чому іншим можна?»
Та ні, я це до того, що або забороняти апріорі все і вся; або - за що ж тоді Успіх на горіхи отримував за "чисте поле", якщо інші дозволяють отаке (знімати викладати іноземних інструкторів. Да ще й онлайн).
Другий момент -- навіщо в ЗМІ оце з'явилося? Удар по іноземних інструкторах всл, а не (тільки) по мирних громадянах...
Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ. Хтось з місцевих ватанів (або не ватанів) прокоментував «та вони там щодня обідають!» Теж начебто нічого, ніхто злочин не вчинив. . Але вже достатньо для тих, хто моніторить форуми і групи.