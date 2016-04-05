detroytred написав:Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.
Непонятно, она же не пиццерию отметила, они же не ходят туда по расписанию как заключённые или военные в расположении. Кто то передал инфу, что иностранные инструкторы в пиццерии. Кстати, три колумбийца пострадали там же
Востаннє редагувалось hume в Сер 28 чер, 2023 12:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.
і досі, після майже 1,5 року вйни, знаходяться такі ідіоти і (ч)удаки. от цікаво, вони насправді не розуміють наслідків своїх дій чи це свідомий вибір, коли за картинку в інсті та пару лайків готові на все? цю волонтерку привселюдно пи...ти і викласти в інстаграм, нехай збирає лайки. соцмережі в багатьох вимивають і без того незначні залишки мозку.
hume написав:Непонятно, она же не пиццерию отметила, они же не ходят туда по расписанию как заключённые или военные в расположении. Кто то передал инфу, что иностранные инструкторы в пиццерии. Кстати, три колумбийца пострадали там же
Саме тому інструкторам не варто гуляти серед людей : прифронтове місто з значною кількістю ватників, ждунів, наводчиків. Не встигнеш озирнутися і приліт
detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути. Але схоже постійно так робила.
Да і самі інструктори фоткаються. Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.
як варіант завдяки волонтерці рашисти отримали попередню інфо про наявність інструкторів, почали їх активно шукати а вирахував їх наводчик з ждунів безпосередньо біля піцерії. Шось типу того сценарію
Поверьте, они и так знали эту информацию, просто зачем собираться всем в одном месте вблизи линии. Там город полный военных, инструкторов, спецслужб всех силовых структур и тд. И очень сомневаюсь, что охотились именно за инструкторами. Больше склоняюсь к высокому офицерскому составу ВСУ. Или просто поняли, что много людей в камуляже
Hotab написав:Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ.
Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.
А фото з описом про інструкторів, які їдять в рестіку (тобто інфа про наявність інструкторів і місце їх знаходження, ще й онлайн) -- це вже зашквар.
Тому можна зрозуміти обурення Успіха. Але також можна зрозуміти й поради йому, що краще й цього не викладати. Не пинання його, а саме поради.
Мне не очень понятно другое. У нас часто смеются над российским "высокоточным" оружием и практически отрицают его существование. А тут точный обстрел какой-то пиццерии. Без пристрелки и корректировки. Стреляли, вроде, С-300. Насколько знаю, это не высокоточное оружие (возможно, ошибаюсь, не уверен в точности стрельбы этими ракетами по наземным целям). С другой стороны, пишут:
На протяжении более года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в этот квадрат в центре Краматорска уже в третий раз прилетает российская ракета.