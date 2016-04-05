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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44324433443444354436>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:08

  detroytred написав:Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.

Після обстрілу піцерії, де вечеряли інструктори, деякі з акаунтів іноземців запостили сторіс, де підтвердили, що Росія завдала ракетного удару прямо під час їжі.
https://varta1.com.ua/news/ukrayinska-v ... 66993.html

Пригадалося чисте поле Успіха...

Непонятно, она же не пиццерию отметила, они же не ходят туда по расписанию как заключённые или военные в расположении. Кто то передал инфу, что иностранные инструкторы в пиццерии. Кстати, три колумбийца пострадали там же
Востаннє редагувалось hume в Сер 28 чер, 2023 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:08

  detroytred написав:Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.

Після обстрілу піцерії, де вечеряли інструктори, деякі з акаунтів іноземців запостили сторіс, де підтвердили, що Росія завдала ракетного удару прямо під час їжі.
https://varta1.com.ua/news/ukrayinska-v ... 66993.html

Пригадалося чисте поле Успіха...


і досі, після майже 1,5 року вйни, знаходяться такі ідіоти і (ч)удаки. от цікаво, вони насправді не розуміють наслідків своїх дій чи це свідомий вибір, коли за картинку в інсті та пару лайків готові на все? цю волонтерку привселюдно пи...ти і викласти в інстаграм, нехай збирає лайки.
соцмережі в багатьох вимивають і без того незначні залишки мозку.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Учитывая, что в Краматорске ждунов явнно не меньше, чем в Бахмуте легко можно сделать вывод о сливе информации. Например, что в заведении скопление военных и возможно не обычных солдат
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Непонятно, она же не пиццерию отметила, они же не ходят туда по расписанию как заключённые или военные в расположении. Кто то передал инфу, что иностранные инструкторы в пиццерии. Кстати, три колумбийца пострадали там же


Саме тому інструкторам не варто гуляти серед людей : прифронтове місто з значною кількістю ватників, ждунів, наводчиків. Не встигнеш озирнутися і приліт
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:16

wild.tomcat
Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути.
Але схоже постійно так робила.

Да і самі інструктори фоткаються.
Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АПД
Подоспела инфо, что работал корректировщик..задержан СБУ. Вроде пока так
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути.
Але схоже постійно так робила.

Да і самі інструктори фоткаються.
Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.



як варіант завдяки волонтерці рашисти отримали попередню інфо про наявність інструкторів, почали їх активно шукати а вирахував їх наводчик з ждунів безпосередньо біля піцерії. Шось типу того сценарію
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:24

  detroytred написав:Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.

Сорян, не виходить.
Це я помилився.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:29

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути.
Але схоже постійно так робила.

Да і самі інструктори фоткаються.
Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.



як варіант завдяки волонтерці рашисти отримали попередню інфо про наявність інструкторів, почали їх активно шукати а вирахував їх наводчик з ждунів безпосередньо біля піцерії. Шось типу того сценарію

Поверьте, они и так знали эту информацию, просто зачем собираться всем в одном месте вблизи линии. Там город полный военных, инструкторов, спецслужб всех силовых структур и тд. И очень сомневаюсь, что охотились именно за инструкторами. Больше склоняюсь к высокому офицерскому составу ВСУ. Или просто поняли, что много людей в камуляже
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:30

  detroytred написав:
  Hotab написав:Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ.

Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.

А фото з описом про інструкторів, які їдять в рестіку (тобто інфа про наявність інструкторів і місце їх знаходження, ще й онлайн) -- це вже зашквар.

Тому можна зрозуміти обурення Успіха.
Але також можна зрозуміти й поради йому, що краще й цього не викладати.
Не пинання його, а саме поради.

Мне не очень понятно другое.
У нас часто смеются над российским "высокоточным" оружием и практически отрицают его существование. А тут точный обстрел какой-то пиццерии. Без пристрелки и корректировки.
Стреляли, вроде, С-300. Насколько знаю, это не высокоточное оружие (возможно, ошибаюсь, не уверен в точности стрельбы этими ракетами по наземным целям).
С другой стороны, пишут:
На протяжении более года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в этот квадрат в центре Краматорска уже в третий раз прилетает российская ракета.

https://24tv.ua/ru/obstrel-kramatorska-27-ijunja-2023-kakie-posledstvija-vrazheskogo-udara-po-kramatorsku-24-kanal_n2343053
Так что, возможно, это просто очередной прилёт, чисто случайно совпавший с фото волонтёрки?

И подозреваю, что инструктора и наши офицеры лучше, чем форумчане, понимают, что можно, а что нельзя.
ЛАД
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