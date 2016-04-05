detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути. Але схоже постійно так робила.
Да і самі інструктори фоткаються. Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.
як варіант завдяки волонтерці рашисти отримали попередню інфо про наявність інструкторів, почали їх активно шукати а вирахував їх наводчик з ждунів безпосередньо біля піцерії. Шось типу того сценарію
Поверьте, они и так знали эту информацию, просто зачем собираться всем в одном месте вблизи линии. Там город полный военных, инструкторов, спецслужб всех силовых структур и тд. И очень сомневаюсь, что охотились именно за инструкторами. Больше склоняюсь к высокому офицерскому составу ВСУ. Или просто поняли, что много людей в камуляже
А зачем вобще по форме ходить там? Лето жара легкие шорты и футболочка. Форма отдельно лежит в вещмешках. Переодеться перед передком за пару минут.
Hotab написав:Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ.
Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.
А фото з описом про інструкторів, які їдять в рестіку (тобто інфа про наявність інструкторів і місце їх знаходження, ще й онлайн) -- це вже зашквар.
Тому можна зрозуміти обурення Успіха. Але також можна зрозуміти й поради йому, що краще й цього не викладати. Не пинання його, а саме поради.
Мне не очень понятно другое. У нас часто смеются над российским "высокоточным" оружием и практически отрицают его существование. А тут точный обстрел какой-то пиццерии. Без пристрелки и корректировки. Стреляли, вроде, С-300. Насколько знаю, это не высокоточное оружие (возможно, ошибаюсь, не уверен в точности стрельбы этими ракетами по наземным целям). С другой стороны, пишут:
На протяжении более года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в этот квадрат в центре Краматорска уже в третий раз прилетает российская ракета.
Faceless написав:....... Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
Рейтинг "отріцательно взлєтєл" Десь читала, що у пу тепер менше 30%.
Нещодавно бачив новину, нібито "перевалив за 90%". Це невиліковно
Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.
Може хто підкаже, як і чому таке може бути? Я ще можу зрозуміти хабарників, які беруть хабарі у випадку, коли давач приходить і сам прохає щось, сам пропонує за це винагороду (хабар). Благає, вмовляє "допомогти".
Але й досі (тобто не 90-ті за віконцем) вимагати, да ще й під час війни. Це як? Це треба бути або йоп-нутим на всю голову, або настільки впевненим у неможливості відповідальності (у безкарності). Да ще й якісь 30 тис. На посаді заступника начальника інституту.
Ще й курсанта відправити за грошима. Раптом він випадково розгорне, бо впустить у калюжу згорток.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 28 чер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Рейтинг "отріцательно взлєтєл" Десь читала, що у пу тепер менше 30%.
Нещодавно бачив новину, нібито "перевалив за 90%". Це невиліковно
Да он ордена вёдрами раздаёт. Вся пропаганда начала преподносить ситуацию вокруг мятежа как главную победу. Туда можно уже не смотреть, там полнейший отрыв от реальности. ЧВК, которые запрещены государством, и те о ком говорили как о не имеющих никакого отношения к государству оказывается финансировалось этим же государством поболее, чем многие регионы мордора. Особенно понравилось освобождение от ответственности, подумаешь сбили семь летательных аппаратов, в одном даже Джек пот был в виде 10 военных с высокими офицерскими званиями. Нарезки видео с заявлениями верхушки орков вызывают только желание вызвать санитаров и 95% страны такие же
--він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.--
То есть можно предположить что у них уже была некая инфо касательно этой пиццеррии, иначе бы не просили подтвердить видеосъёмкой именно это заведение. Так же можно предположить,что это делалось для разрешения на пуск искандеров.
wild.tomcat написав:от цікаво, вони насправді не розуміють наслідків своїх дій чи це свідомий вибір, коли за картинку в інсті та пару лайків готові на все?
90% народу (навіть у нас в країні) ідіоти (зовсім не по медичним параметрам), вони мало інформовані (мінімальна ерудиція навіть на рівні початкової школи),-не буду надавати прикладів, скажу це стосується "природознавства" за 3й клас радянської школи безпечні, байдужі, невиховані, інколи агресивні
ЗСУ, волонтери, а також патріотичні журналісти(форумчані) -це менше 5% картина не змінилась майже за 500 днів війни
пс вчора знов свято у "гостинному домі" і десяток нетверезих (жінок і чоловіків 40/45) волають в караоке "рюмка водки", минулого тижня було молоде покоління (за яким майбутнє країни-відбудова, стандарти як у ЕС)-артем кинг та інша московська попса