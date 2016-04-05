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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4433443444354436>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:41

  hume написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути.
Але схоже постійно так робила.

Да і самі інструктори фоткаються.
Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.



як варіант завдяки волонтерці рашисти отримали попередню інфо про наявність інструкторів, почали їх активно шукати а вирахував їх наводчик з ждунів безпосередньо біля піцерії. Шось типу того сценарію

Поверьте, они и так знали эту информацию, просто зачем собираться всем в одном месте вблизи линии. Там город полный военных, инструкторов, спецслужб всех силовых структур и тд. И очень сомневаюсь, что охотились именно за инструкторами. Больше склоняюсь к высокому офицерскому составу ВСУ. Или просто поняли, что много людей в камуляже


А зачем вобще по форме ходить там? Лето жара легкие шорты и футболочка. Форма отдельно лежит в вещмешках. Переодеться перед передком за пару минут.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:47

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:Нічого начебто страшного: фото де інструктори чи волонтери їдять в рестіку потрапляє в ЗМІ.

Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.

А фото з описом про інструкторів, які їдять в рестіку (тобто інфа про наявність інструкторів і місце їх знаходження, ще й онлайн) -- це вже зашквар.

Тому можна зрозуміти обурення Успіха.
Але також можна зрозуміти й поради йому, що краще й цього не викладати.
Не пинання його, а саме поради.

Мне не очень понятно другое.
У нас часто смеются над российским "высокоточным" оружием и практически отрицают его существование. А тут точный обстрел какой-то пиццерии. Без пристрелки и корректировки.
Стреляли, вроде, С-300. Насколько знаю, это не высокоточное оружие (возможно, ошибаюсь, не уверен в точности стрельбы этими ракетами по наземным целям).
С другой стороны, пишут:
На протяжении более года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в этот квадрат в центре Краматорска уже в третий раз прилетает российская ракета.

https://24tv.ua/ru/obstrel-kramatorska-27-ijunja-2023-kakie-posledstvija-vrazheskogo-udara-po-kramatorsku-24-kanal_n2343053
Так что, возможно, это просто очередной прилёт, чисто случайно совпавший с фото волонтёрки?

И подозреваю, что инструктора и наши офицеры лучше, чем форумчане, понимают, что можно, а что нельзя.

Стреляли 2мя Искандерами, с300 прилетело бы куда угодно кроме пиццерии. Если не пожалели двух Искандеров, значит знали точную информацию и явно не от фото волонтёра.
Востаннє редагувалось hume в Сер 28 чер, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:48

  VLADPn написав:[
А зачем вобще по форме ходить там? Лето жара легкие шорты и футболочка. Форма отдельно лежит в вещмешках. Переодеться перед передком за пару минут.

Скажу родственнику, чтоб на ротацию в Краматорск взял побольше шорт.

Они же не местные, едут в зону боевых действий, логично что гражданки у них нет
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:54

  fler написав:
  Faceless написав:.......
Група терористів захопила кілька міст, зокрема мільонник, аеродроми, збила кілька бортів, вбила якусь кількість військовослужбовців, по суті принизила весь силовий блок країни взагалі і хyйла зокрема, який обісрався, і не понесла за то ніякої відповідальності, і це має підняти рейтинг влади?
:mrgreen:

Рейтинг "отріцательно взлєтєл" :mrgreen: Десь читала, що у пу тепер менше 30%.

Нещодавно бачив новину, нібито "перевалив за 90%". Це невиліковно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:02

  hume написав:АПД
Подоспела инфо, что работал корректировщик..задержан СБУ. Вроде пока так

как то так...

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408891/
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:06

Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zatr ... 67001.html
Заступник начунституту, п-к...

Може хто підкаже, як і чому таке може бути?
Я ще можу зрозуміти хабарників, які беруть хабарі у випадку, коли давач приходить і сам прохає щось, сам пропонує за це винагороду (хабар).
Благає, вмовляє "допомогти".

Але й досі (тобто не 90-ті за віконцем) вимагати, да ще й під час війни. Це як?
Це треба бути або йоп-нутим на всю голову, або настільки впевненим у неможливості відповідальності (у безкарності).
Да ще й якісь 30 тис.
На посаді заступника начальника інституту.

Ще й курсанта відправити за грошима.
Раптом він випадково розгорне, бо впустить у калюжу згорток.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 28 чер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:07

  Faceless написав:
  fler написав:Рейтинг "отріцательно взлєтєл" :mrgreen: Десь читала, що у пу тепер менше 30%.

Нещодавно бачив новину, нібито "перевалив за 90%". Це невиліковно

Да он ордена вёдрами раздаёт. Вся пропаганда начала преподносить ситуацию вокруг мятежа как главную победу. Туда можно уже не смотреть, там полнейший отрыв от реальности. ЧВК, которые запрещены государством, и те о ком говорили как о не имеющих никакого отношения к государству оказывается финансировалось этим же государством поболее, чем многие регионы мордора. Особенно понравилось освобождение от ответственности, подумаешь сбили семь летательных аппаратов, в одном даже Джек пот был в виде 10 военных с высокими офицерскими званиями. Нарезки видео с заявлениями верхушки орков вызывают только желание вызвать санитаров и 95% страны такие же
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:12

  Прохожий написав:
  hume написав:АПД
Подоспела инфо, что работал корректировщик..задержан СБУ. Вроде пока так

как то так...

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408891/

Очень интересно вот эта строчка.

--він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.--

То есть можно предположить что у них уже была некая инфо касательно этой пиццеррии, иначе бы не просили подтвердить видеосъёмкой именно это заведение. Так же можно предположить,что это делалось для разрешения на пуск искандеров.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:17

  hume написав:Очень интересно вот эта строчка.

Та отож.
*27 червня він отримав завдання *
https://varta1.com.ua/news/sbu-oprilyud ... 67002.html

Хоча рашистів фіг зрозумієш.
Могли і безцільно влупити. А корегувальник, відео - лише для оформлення звіту.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 28 чер, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:от цікаво, вони насправді не розуміють наслідків своїх дій чи це свідомий вибір, коли за картинку в інсті та пару лайків готові на все?


90% народу (навіть у нас в країні) ідіоти (зовсім не по медичним параметрам),
вони мало інформовані (мінімальна ерудиція навіть на рівні початкової школи),-не буду надавати прикладів, скажу це стосується "природознавства" за 3й клас радянської школи
безпечні, байдужі, невиховані, інколи агресивні

ЗСУ, волонтери, а також патріотичні журналісти(форумчані) -це менше 5%
картина не змінилась майже за 500 днів війни

пс вчора знов свято у "гостинному домі" і десяток нетверезих (жінок і чоловіків 40/45) волають в караоке "рюмка водки",
минулого тижня було молоде покоління (за яким майбутнє країни-відбудова, стандарти як у ЕС)-артем кинг та інша московська попса
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