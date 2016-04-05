Контррозвідка Служби безпеки України "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб Російської Федерації. Підозрюваний скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня, де загинули 10 осіб, в в тому числі сестри-школярки.
Службою безпеки встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зокрема, 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.
При цьому, для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Своєю чергою, російські загарбники, отримавши цю інформацію, здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.
Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.
Ви от зараз з якою метою це пишете? Заохотити успіхів розміщувати фото, своїм рішенням визначати, секрети це чи ні? А вони компетентні це визначати? Моя позиція - не компетентні майже ніхто з цих сраних тіктокерів!!! Ні ця волонтерка, ні інші лайкодрочери. Тому не можна нікому! А ви наче розказуєте «бачте, ось тут таке, а ви на Успіха..» Давайте пля змагатись, хто з мамкіних журналістів більше шкодить! І якщо успіх трішки менше - то йому дозволяємо і заохочуємо постити більше. У мене цих фоток могло бути сотні. Але я за весь час війни лише ЖК Тетріс виклав (на гілці нерухомості виклав) , та церкву на воді під Києвом зняв. Навіть фонтан на воді в Дніпрі чи район Харкова не фотка. Це вже ближній тил.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути. Але схоже постійно так робила.
Да і самі інструктори фоткаються. Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.
З захоплених документів під час Ізюмського прориву, випливає, що основну інформацію орки отримували не від ждунів, а з телефонних розмов іноземних легіонерів. Не треба чесати язиком, навіть якщо дуже хочеться, після пляшечки пепсі, чи постити фото голого поля/дупи.