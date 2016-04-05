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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4434443544364437>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:21

Контррозвідка Служби безпеки України "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб Російської Федерації. Підозрюваний скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня, де загинули 10 осіб, в в тому числі сестри-школярки.

Службою безпеки встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зокрема, 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

При цьому, для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Своєю чергою, російські загарбники, отримавши цю інформацію, здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:24

Новая Каховка уже освобождена :!:
И не просто освобождена, уже успешно закупается оборудование для работы предприятий:

Зображення

https://izi.trade/tenders/UA-2023-06-01-000023-a
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:29

detroytred ,
Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.

Ви от зараз з якою метою це пишете? Заохотити успіхів розміщувати фото, своїм рішенням визначати, секрети це чи ні? А вони компетентні це визначати?
Моя позиція - не компетентні майже ніхто з цих сраних тіктокерів!!! Ні ця волонтерка, ні інші лайкодрочери. Тому не можна нікому! А ви наче розказуєте «бачте, ось тут таке, а ви на Успіха..»
Давайте пля змагатись, хто з мамкіних журналістів більше шкодить! І якщо успіх трішки менше - то йому дозволяємо і заохочуємо постити більше. У мене цих фоток могло бути сотні. Але я за весь час війни лише ЖК Тетріс виклав (на гілці нерухомості виклав) , та церкву на воді під Києвом зняв. Навіть фонтан на воді в Дніпрі чи район Харкова не фотка. Це вже ближній тил.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:30

  detroytred написав:Так і вона вже скільки волонтерить. Тобто в темі повинна бути.
Але схоже постійно так робила.

Да і самі інструктори фоткаються.
Ще зі статті наче виходить, що самі друзям онлайн відсилали.

З захоплених документів під час Ізюмського прориву, випливає, що основну інформацію орки отримували не від ждунів, а з телефонних розмов іноземних легіонерів.
Не треба чесати язиком, навіть якщо дуже хочеться, після пляшечки пепсі, чи постити фото голого поля/дупи.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:32

  yanyura написав:Новая Каховка уже освобождена :!:
И не просто освобождена, уже успешно закупается оборудование для работы предприятий:

Зображення

https://izi.trade/tenders/UA-2023-06-01-000023-a

Коммунальное предприятие на окупированной территории проводит закупку автоцистерны за 200 Куе. В принципе ничего не обычного.))

Недавно видел закупку гантелей на 1,5 млн грн селом в Донецкой области, после масштабного выезда жителей в селе оставалосьоколо 400 людей, в большинстве пенсионеры.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Стреляли 2мя Искандерами, с300 прилетело бы куда угодно кроме пиццерии. Если не пожалели двух Искандеров, значит знали точную информацию и явно не от фото волонтёра.

Там в это же время прилетело рядом с сауной в другом районе Краматорска. Там то по кому метили?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:37

  Hotab написав:detroytred ,
Нічого начебто страшного -- це фото чистого поля, яке горить.

Ви от зараз з якою метою це пишете? Заохотити успіхів розміщувати фото, своїм рішенням визначати, секрети це чи ні?

З метою заохотити не пиняти Успіха за дійсно "начебто нічого страшного", а давати йому поради, що ліпше не робити навіть і цього.

Різниця між фото Успіха та іншими --- не трішки. Про це і мова. Що не трішки.
Саме цим Успіх і аргументував.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:49

detroytred ,


а давати йому поради, що ліпше не робити навіть і цього.

А хіба я колись казав інакше? Тільки ж він щось доказує постійно. А ви захищаєте.


Різниця між фото Успіха та іншими --- не трішки. Про це і мова.

Для мене не існує тут дуже погано і трішки погано. Все просто «погано» і «не можна» .


"начебто нічого страшного",

Так іменно «начебто» . А насправді «страшне». Просто це не розуміють тіктокери.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:06

  Hotab написав:Для мене

Во!
Те, що для Вас це тільки для Вас.
Адже, кожен може для себе визначити, що хоче. І цим керуватися.

Для інших -- межі, критерії, правила згідно загальновизначених.
І якщо "для мене" розбігаються з загальновизначеним, то цим іншим можна тільки радити.

Ви от з якою метою це пишите? Стримати тіктокерів, успіхів?
Так вони такі, як є. Їм можна тільки радити. Заборона словами на форумі не подіє.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:18

  lara_08 написав:
  hume написав:Стреляли 2мя Искандерами, с300 прилетело бы куда угодно кроме пиццерии. Если не пожалели двух Искандеров, значит знали точную информацию и явно не от фото волонтёра.

Там в это же время прилетело рядом с сауной в другом районе Краматорска. Там то по кому метили?

Пока на этот счёт информации мало, не понятно два искандера прилетели в пиццерию, или по одному в каждое место..? Ещё прилетело в частный сектор с. Беленькое. Склоняюсь к одному Искандеру в пиццерию. Так же нужно точно знать сколько было искандеров, пока однозначных заявлений нет. Понятно одно, что ракета с300 такие разрушения не смогла бы нанести.
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