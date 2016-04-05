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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4434443544364437
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:39

  yanyura написав:Новая Каховка уже освобождена :!:
И не просто освобождена, уже успешно закупается оборудование для работы предприятий:

Пропагандисти орків потроху готують своїх, що з дня на день почнеться основний контрнаступ.
Що перша лінія може не встояти і можливе просування ЗСУ вглиб на 25-30 км.
Втішають співвідношенням величини втрат за це просування. Сміливо прогнозують 50 тис. проти 2-3 тис. своїх.

Сподіваємося, що цей відрив від реальності зіграє свою справу.
Здивує до погибелі. До повного обрушення фронту.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:39

диванным стратегам и полководцам читать медленно шевеля губами, желательно несколько раз..

https://lb.ua/society/2023/06/28/562572 ... tivu_.html
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1
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:48

  hume написав:.....
Стреляли 2мя Искандерами, с300 прилетело бы куда угодно кроме пиццерии. Если не пожалели двух Искандеров, значит знали точную информацию и явно не от фото волонтёра.

Ссылку можно?
В тех нескольких сообщениях, кот. я нашёл, говорилось об С-300.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:59

  ЛАД написав:
  hume написав:.....
Стреляли 2мя Искандерами, с300 прилетело бы куда угодно кроме пиццерии. Если не пожалели двух Искандеров, значит знали точную информацию и явно не от фото волонтёра.

Ссылку можно?
В тех нескольких сообщениях, кот. я нашёл, говорилось об С-300.

Дослівно: "Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері (27 червня - ред.), коли люди щойно дістались дому після роботи".

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408880/
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:04

Почитую цю епопею „страждань і втоми від війни тилового народу” -- й інколи вона мені видається надто вже абсурдною...
Вам всім треба на фронт. Ой треба...

З останнього -- найсмішніше було про колону пригожинців. Ті казкові ідеї про її бомбардування і винищенння. Про якийсь там „переляк путлєра” і „крах моск.еліт...” І дитиняче зачудування „а чому ж це у нього виріс рейтинг”!?
І лише раз чи два, зд., промайнуло тверезе судження.

Дивно трохи, що фронтовики на гілці не пояснили.

Торік, до поранення я був на передовій. А наразі -- в тиловому підрозділі.тІ ставлення тут до нинішніх фронтовиків поважне. Бо всі ж розуміємо, що вони ризикують найбільше.
От було стояли на кухні коробки з наборами їжі. Побачив якісь злак.батончики. Дай думаю візьму. Взяв. Потім подумав, а раптом то зібрали для фронтовиків чи штурмовиків? І поклав назад.
Ех... Я писав неодноразово, що кожен в країні мав би піти на фронт. І захист ми тоді мали би набагато кращий. А ще корупц.лайна було би на порядки менше. Або й узагалі не стало, якби всіх, хто не був на передовій позбавили прав обирати і бути обраним. І обіймати чиновницькі посади.
І всього на (1тил+1¿+1фронт)=3міс раз на 12років треба йти у військо (тут останні розрахунки). Чи хай навіть на 3міс раз за 6років (якщо половина працездатних -- „непридатні”). Всі могли би витримати...

Отже, що таке „пригожинці” з військ.точки зору.
1) Фронтовики.
2) Були в Бахмуті.

От наші бахмутські фронтовики -- це ж однозначно герої. Еталонні. Квінтесенція. Там вже давно макс.м'ясорубка. І макс.концентрація орків, які хочуть зробити тут всюди „бучу”.

Але чому думаєте, що моск.„народ” інакше сприймає бахмут.пригожинців? В очах того „народу” це теж мають бути герої і захисники від злої „нати”. І від лгбт. Шоб не могли. Нічо й ніде. А те що у в'язниці пригожинці займались всіляким лгбт -- „єта другоє, там усьо со скрєпамі”. І взагалі, зеки -- то у моск. не є погано. Бо кожен моск. мріє зарубати бабцю сокирою, як вже давно заохочував їхній класик. Але не всі можуть -- а тільки „лутшіє із лутших”.

Розширюємо аналогію. Уявімо, гіпотетично, що наші бахмутські фронтовики, після відведення в тил, і у вільний від фронту час, раптом зібралися, напр., під проводом якогось генерала, що захищав країну, захищав „без дозволу єрмаків”, захищав у найважчі дні 02-03.22p., і якого тепер тягають за це по судах... І от вони їдуть колоною на Київ, питати про Чонгар, про навіщось новенькі дороги до кордонів, і про що було в Омані, і чому не втік, якщо його посада зобов'язує тримати себе у безпеці, аби країна мала хоч якогось, хоч завалящого, але обраного президента. Чому ж не втік? А чи ж не здатись хотів, здавши країну?? І де наша демобілізація??? (він не зміг письмово відповісти на петицію, і от приїхали питати особисто, на словах).
Їде гіпотетична колона, їде. І по ній чомусь не стріляють ні на дорозі, ні на блокпостах, ні поліція, ніхто. О -- з Києва розбігаються всілякі віпики.
І невже справді так важко збагнути чому не стріляють в еталонних героїв? Або, з іншої точки зору -- хтось зі здоровою психікою може уявити що стрілятимуть? І хто, хто буде стріляти?? Чи ж не ті самі „беркутівці”, які стріляли по Майдану взимку 2014...? Чи знову запросять якусь „запорєбрікову альфу”?
А як вплине на рейтинго презедента вибір стріляти(чим?) / пояснити свої дії за останні 5років?

Здогадно, ригожинці мали би вчинити (щонайменше) якесь масове вбивство, вирізати напр., увесь Ростов (у моск. до такого низька чутливість), аби моск.„народ” п'яно позіхнув і мовив „ну чтош, жаль рєбяток канєшна, но нада канчать...”


Мене більше дивують звістки, ніби моск.війська не отримують зарплат. “Надрукувати” важко чи що...?
А це ж реал.ризик для моск.влади. Це ж вся орда може раптом зрозуміти, що НАТО тут нема і не було, піти назад і зробити новий 1917.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:25

Бобуа
В епопеї поки замість *кожен в країні мав би піти на фронт* і *І де наша демобілізація???* для Вас і Ко отакі добрі введення:
​Рада збільшила виплати та відпустки військовим
https://lb.ua/society/2023/06/28/562679 ... ustki.html
detroytred
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