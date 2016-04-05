yanyura написав:Новая Каховка уже освобождена И не просто освобождена, уже успешно закупается оборудование для работы предприятий:
Пропагандисти орків потроху готують своїх, що з дня на день почнеться основний контрнаступ. Що перша лінія може не встояти і можливе просування ЗСУ вглиб на 25-30 км. Втішають співвідношенням величини втрат за це просування. Сміливо прогнозують 50 тис. проти 2-3 тис. своїх.
Сподіваємося, що цей відрив від реальності зіграє свою справу. Здивує до погибелі. До повного обрушення фронту.
Почитую цю епопею „страждань і втоми від війни тилового народу” -- й інколи вона мені видається надто вже абсурдною... Вам всім треба на фронт. Ой треба...
З останнього -- найсмішніше було про колону пригожинців. Ті казкові ідеї про її бомбардування і винищенння. Про якийсь там „переляк путлєра” і „крах моск.еліт...” І дитиняче зачудування „а чому ж це у нього виріс рейтинг”!? І лише раз чи два, зд., промайнуло тверезе судження.
Дивно трохи, що фронтовики на гілці не пояснили.
Торік, до поранення я був на передовій. А наразі -- в тиловому підрозділі.тІ ставлення тут до нинішніх фронтовиків поважне. Бо всі ж розуміємо, що вони ризикують найбільше. От було стояли на кухні коробки з наборами їжі. Побачив якісь злак.батончики. Дай думаю візьму. Взяв. Потім подумав, а раптом то зібрали для фронтовиків чи штурмовиків? І поклав назад. Ех... Я писав неодноразово, що кожен в країні мав би піти на фронт. І захист ми тоді мали би набагато кращий. А ще корупц.лайна було би на порядки менше. Або й узагалі не стало, якби всіх, хто не був на передовій позбавили прав обирати і бути обраним. І обіймати чиновницькі посади. І всього на (1тил+1¿+1фронт)=3міс раз на 12років треба йти у військо (тут останні розрахунки). Чи хай навіть на 3міс раз за 6років (якщо половина працездатних -- „непридатні”). Всі могли би витримати...
Отже, що таке „пригожинці” з військ.точки зору. 1) Фронтовики. 2) Були в Бахмуті.
От наші бахмутські фронтовики -- це ж однозначно герої. Еталонні. Квінтесенція. Там вже давно макс.м'ясорубка. І макс.концентрація орків, які хочуть зробити тут всюди „бучу”.
Але чому думаєте, що моск.„народ” інакше сприймає бахмут.пригожинців? В очах того „народу” це теж мають бути герої і захисники від злої „нати”. І від лгбт. Шоб не могли. Нічо й ніде. А те що у в'язниці пригожинці займались всіляким лгбт -- „єта другоє, там усьо со скрєпамі”. І взагалі, зеки -- то у моск. не є погано. Бо кожен моск. мріє зарубати бабцю сокирою, як вже давно заохочував їхній класик. Але не всі можуть -- а тільки „лутшіє із лутших”.
Розширюємо аналогію. Уявімо, гіпотетично, що наші бахмутські фронтовики, після відведення в тил, і у вільний від фронту час, раптом зібралися, напр., під проводом якогось генерала, що захищав країну, захищав „без дозволу єрмаків”, захищав у найважчі дні 02-03.22p., і якого тепер тягають за це по судах... І от вони їдуть колоною на Київ, питати про Чонгар, про навіщось новенькі дороги до кордонів, і про що було в Омані, і чому не втік, якщо його посада зобов'язує тримати себе у безпеці, аби країна мала хоч якогось, хоч завалящого, але обраного президента. Чому ж не втік? А чи ж не здатись хотів, здавши країну?? І де наша демобілізація??? (він не зміг письмово відповісти на петицію, і от приїхали питати особисто, на словах). Їде гіпотетична колона, їде. І по ній чомусь не стріляють ні на дорозі, ні на блокпостах, ні поліція, ніхто. О -- з Києва розбігаються всілякі віпики. І невже справді так важко збагнути чому не стріляють в еталонних героїв? Або, з іншої точки зору -- хтось зі здоровою психікою може уявити що стрілятимуть? І хто, хто буде стріляти?? Чи ж не ті самі „беркутівці”, які стріляли по Майдану взимку 2014...? Чи знову запросять якусь „запорєбрікову альфу”? А як вплине на рейтинго презедента вибір стріляти(чим?) / пояснити свої дії за останні 5років?
Здогадно, ригожинці мали би вчинити (щонайменше) якесь масове вбивство, вирізати напр., увесь Ростов (у моск. до такого низька чутливість), аби моск.„народ” п'яно позіхнув і мовив „ну чтош, жаль рєбяток канєшна, но нада канчать...”
Мене більше дивують звістки, ніби моск.війська не отримують зарплат. “Надрукувати” важко чи що...? А це ж реал.ризик для моск.влади. Це ж вся орда може раптом зрозуміти, що НАТО тут нема і не було, піти назад і зробити новий 1917.
Bobua написав:Почитую цю епопею „страждань і втоми від війни тилового народу” -- й інколи вона мені видається надто вже абсурдною... Вам всім треба на фронт. Ой треба...
З останнього -- найсмішніше було про колону пригожинців. Ті казкові ідеї про її бомбардування і винищенння. Про якийсь там „переляк путлєра” і „крах моск.еліт...” І дитиняче зачудування „а чому ж це у нього виріс рейтинг”!? І лише раз чи два, зд., промайнуло тверезе судження.
Дивно трохи, що фронтовики на гілці не пояснили.
Торік, до поранення я був на передовій. А наразі -- в тиловому підрозділі.тІ ставлення тут до нинішніх фронтовиків поважне. Бо всі ж розуміємо, що вони ризикують найбільше. От було стояли на кухні коробки з наборами їжі. Побачив якісь злак.батончики. Дай думаю візьму. Взяв. Потім подумав, а раптом то зібрали для фронтовиків чи штурмовиків? І поклав назад. Ех... Я писав неодноразово, що кожен в країні мав би піти на фронт. І захист ми тоді мали би набагато кращий. А ще корупц.лайна було би на порядки менше. Або й узагалі не стало, якби всіх, хто не був на передовій позбавили прав обирати і бути обраним. І обіймати чиновницькі посади. І всього на (1тил+1¿+1фронт)=3міс раз на 12років треба йти у військо (тут останні розрахунки). Чи хай навіть на 3міс раз за 6років (якщо половина працездатних -- „непридатні”). Всі могли би витримати...
Отже, що таке „пригожинці” з військ.точки зору. 1) Фронтовики. 2) Були в Бахмуті.
От наші бахмутські фронтовики -- це ж однозначно герої. Еталонні. Квінтесенція. Там вже давно макс.м'ясорубка. І макс.концентрація орків, які хочуть зробити тут всюди „бучу”.
Але чому думаєте, що моск.„народ” інакше сприймає бахмут.пригожинців? В очах того „народу” це теж мають бути герої і захисники від злої „нати”. І від лгбт. Шоб не могли. Нічо й ніде. А те що у в'язниці пригожинці займались всіляким лгбт -- „єта другоє, там усьо со скрєпамі”. І взагалі, зеки -- то у моск. не є погано. Бо кожен моск. мріє зарубати бабцю сокирою, як вже давно заохочував їхній класик. Але не всі можуть -- а тільки „лутшіє із лутших”.
Розширюємо аналогію. Уявімо, гіпотетично, що наші бахмутські фронтовики, після відведення в тил, і у вільний від фронту час, раптом зібралися, напр., під проводом якогось генерала, що захищав країну, захищав „без дозволу єрмаків”, захищав у найважчі дні 02-03.22p., і якого тепер тягають за це по судах... І от вони їдуть колоною на Київ, питати про Чонгар, про навіщось новенькі дороги до кордонів, і про що було в Омані, і чому не втік, якщо його посада зобов'язує тримати себе у безпеці, аби країна мала хоч якогось, хоч завалящого, але обраного президента. Чому ж не втік? А чи ж не здатись хотів, здавши країну?? І де наша демобілізація??? (він не зміг письмово відповісти на петицію, і от приїхали питати особисто, на словах).
До цього часу все логічно. Тепер факти: 1.путін офіційно на усю країну оголосив що це "мятєж" і "предатели". 2. колона йшла собі "не просто так", а збила 7 вертольотів і 1 літак, 15 чол. загинуло, думаю більше. 3. по колоні стріляли! Раніш я цього не знав, але є відео знищеного грузовика з боєприпасами і знищена машина/джип + там є трупи. Також є відео ударів по колоні. 4. боєздатних військ в Маскві(щоб захистити Маскву) немає і часу їх привести немає.(це не факт, це думка експертів/блогерів) Відповідно до фактів далі логіка обривається і йде брєд в перемішці з брехнею:
Bobua написав:Їде гіпотетична колона, їде. І по ній чомусь не стріляють ні на дорозі, ні на блокпостах, ні поліція, ніхто. О -- з Києва розбігаються всілякі віпики. І невже справді так важко збагнути чому не стріляють в еталонних героїв? Або, з іншої точки зору -- хтось зі здоровою психікою може уявити що стрілятимуть? І хто, хто буде стріляти?? Чи ж не ті самі „беркутівці”, які стріляли по Майдану взимку 2014...? Чи знову запросять якусь „запорєбрікову альфу”? А як вплине на рейтинго презедента вибір стріляти(чим?) / пояснити свої дії за останні 5років?
Здогадно, ригожинці мали би вчинити (щонайменше) якесь масове вбивство, вирізати напр., увесь Ростов (у моск. до такого низька чутливість), аби моск.„народ” п'яно позіхнув і мовив „ну чтош, жаль рєбяток канєшна, но нада канчать...”
Тобто якби це був Київ то: 1.Зеленський б не назвав їх бунтарями і зрадникали. 2.колона б не збивала гелікоптерів/літаків 3.колону б не бомбили 4.колона б без проблем ввійшла у Київ. Занавіс. У мене жодного співпадіння по 4 пунктах.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 28 чер, 2023 15:45, всього редагувалось 2 разів.
І невже справді так важко збагнути чому не стріляють в еталонних героїв? Або, з іншої точки зору -- хтось зі здоровою психікою може уявити що стрілятимуть? І хто, хто буде стріляти??
Саме так. Пʼяну рідну дитину,, якою ще вчора гордились і хвалили, але яка сьогодні хуліганить, не вбивають. Вмовляють, бʼють по щокам, але до останнього не вбивають. Нажаль. В Москві (на підході) вбили б. Москва священна, там не можна хуліганити. Ростовчани потерплять. Родини пілотів теж. Це витратні матеріали війни. Ніхто з ними не рахується.
detroytred ,
Стримати тіктокерів, успіхів? Так вони такі, як є. Їм можна тільки радити. Заборона словами на форумі не подіє.
Заборонити щось б то не було може лише той, хто має владу і повноваження карати за невиконання заборони. Інакше це пук в муку, а не заборона. Я апріорі не можу саме заборонити. А от коли нерадивий воєн не слухає настирних порад, бо хтось його переконав (не ви?) що він унікальний і найрозумніший, тоді буде шеймування. На грані потрапляння в бан . Або з потраплянням. (Це я тут страждальця за велику справу увімкнув )
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 15:42, всього редагувалось 2 разів.