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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 443644374438443944404441>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:37

Bobua
Давно Вас не было.
Рад, что Вы живы.
Здоровья и благополучия!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:41

  ЛАД написав:Bobua
Давно Вас не было.
Рад, что Вы живы.
Здоровья и благополучия!

Ви просто не все бачите. Гляньте його профіль, він кілька днів як заспокоїв, що все ок. (появою)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк


будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zatr ... 67001.html
Заступник начунституту, п-к...

Може хто підкаже, як і чому таке може бути?
Так я ж вже описував...
Це прямий наслідок терорії що можновладці недопрацьовують...
Ось один і вирішив допрацювати на 100%...
Я даю 99,99% що в приміщенні БУЛИ ПОРУШЕННЯ протипожежної безпеки...по тій простій причині що ці порушення є в 90% ВСІХ приміщень України
В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що якщо діяти згідно прийнятого законодавства то всього три служби
-пожежники
-санепідем
-охорона праці
наглухо закриють УСІ підприємства України , то почався пошук алгоритму який би з одного боку дозволив незгоріти/неотруїтись/не зробити інвалідами всіх працівників
а з другого дав можливість працювати
Було прийнято три рішення
а - пожежник не перевіряє якщо є страховка від пожежі
б- санепідем перевіряє тільки після випадку отруєння
в - охорона праці перевіряє тільки після нещасного випадку
ці рішення дали можливість запрацювати і держава отримала як доходи від податків так і робочі місця

А тепер про конкретний випадок
Тут всього три версії, обидві з стелі...
Перша - хтось вирішив зайняти місце полковника..а далі все просто , знайшли підприємця який на гачку в іншої служби , підказали куди йти і що пропонувати
Друга - почалася кампанія по бомбосховищам, чиновники почали переглядати попередньо видані дозвола, виявилось що якесь приміщення можна використати під комерцію , але тоді треба папірчик який підтвердить що для бомбосховища приміщення не підходить а от для комерції в самий раз
Третя - ймовірність перших двох версій - 95% , і ще 5% може зайняти третя, яка для кожного може бути різна
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:50

hume
Спасибо!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:53

  Hotab написав: А от коли нерадивий воєн не слухає настирних порад, бо хтось його переконав (не ви?) що він унікальний і найрозумніший, тоді

Все ж таки раджу знайти реальну причину чому Успіх не слухає "настирних порад". І чому так реагує на радників.

Тоді й може! досягнете результату (щоб він і прислухався, і реагував інакше).

До речі, про *найрозумнішого* не пам'ятаю. Унікальний - для мене це факт. В чому саме унікальність пояснював.

І прям не прислухається-то?
Невже розміщує зашкварні фото тощо?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:55

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк
будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети
Я аналізую і бачу хто який наратив просуває
І по принципу - шукай кому вигідно - роблю висновки
Всі три (лад, ви , андрійчик777) поміченні в надмірному просуванні тез як все погано...
Для лада все зрозуміло , при совку він був начальником + молодий+ здоровий - тому погано в Україні для нього дорівнює треба вернутись в совок
Для вас - якщо все погано то існує можливість що угорщина буде мати більше впливу на Україну і мукачевЕ вернеться в Угорщину( те що історія не знає прикладів коли закарпатські українці розстрілювали угорців, зате знає як угорці розстрілювали українців- для вас не показник)
І останній андрійчик777 - крайнім націоналістам не потрібна сильна влада в Україні...бо вони самі хочуть стати владою, тому вони й не проти щоб розвалити Україну відокремивши від неї території компактного проживання не націоналістів..

Я пояснив свій алгоритм?

При цьому , цей алгоритм не заперечує того що всі ви можете бути на утриманні в педераційників.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:56

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Bobua
Давно Вас не было.
Рад, что Вы живы.
Здоровья и благополучия!

Ви просто не все бачите. Гляньте його профіль, він кілька днів як заспокоїв, що все ок. (появою)

Ну да, ту ветку не смотрел. :)
Тем не менее, рад увидеть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:58

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк


будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети

Прапорщик остаётся прапорщиком.
С тем же уровнем и самомнением.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zatr ... 67001.html
Заступник начунституту, п-к...

Може хто підкаже, як і чому таке може бути?
Так я ж вже описував...
Це прямий наслідок терорії що можновладці недопрацьовують...
Ось один і вирішив допрацювати на 100%...
Я даю 99,99% що в приміщенні БУЛИ ПОРУШЕННЯ протипожежної безпеки...по тій простій причині що ці порушення є в 90% ВСІХ приміщень України
В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що якщо діяти згідно прийнятого законодавства то всього три служби
-пожежники
-санепідем
-охорона праці
наглухо закриють УСІ підприємства України , то почався пошук алгоритму який би з одного боку дозволив незгоріти/неотруїтись/не зробити інвалідами всіх працівників
а з другого дав можливість працювати
Було прийнято три рішення
а - пожежник не перевіряє якщо є страховка від пожежі
б- санепідем перевіряє тільки після випадку отруєння
в - охорона праці перевіряє тільки після нещасного випадку
ці рішення дали можливість запрацювати і держава отримала як доходи від податків так і робочі місця

А тепер про конкретний випадок
Тут всього три версії, обидві з стелі...
Перша - хтось вирішив зайняти місце полковника..а далі все просто , знайшли підприємця який на гачку в іншої служби , підказали куди йти і що пропонувати
Друга - почалася кампанія по бомбосховищам, чиновники почали переглядати попередньо видані дозвола, виявилось що якесь приміщення можна використати під комерцію , але тоді треба папірчик який підтвердить що для бомбосховища приміщення не підходить а от для комерції в самий раз
Третя - ймовірність перших двох версій - 95% , і ще 5% може зайняти третя, яка для кожного може бути різна


Ні.
Ви ж не закінчили речення.
Правильно буде - " Ось один і вирішив допрацювати на 100%..." НА СЕБЕ.

Бо інші такі ж посадовці працюють на своїх державних посадах - на державу, на суспільство.
Згідно для чого ця посада й створена.

А цей вирішив згідно вашої теорії працювати на себе. Щоб потім не залежати (з пенсією і т.д.) від чужих рішень.

Роль чиновників ви самі ж підтвердили)) -- "В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що...".
Коли чиновники зрозуміли...
Чиновники. Зрозуміли. То і зробили, як треба, як повинні. Для ринку.
detroytred
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