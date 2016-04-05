Додано: Сер 28 чер, 2023 15:48

detroytred написав: Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.



За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.



У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.

https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zatr ... 67001.html

Заступник начунституту, п-к...



Може хто підкаже, як і чому таке може бути? Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.... 67001.htmlЗаступник начунституту, п-к...

Так я ж вже описував...Це прямий наслідок терорії що можновладці недопрацьовують...Ось один і вирішив допрацювати на 100%...Я даю 99,99% що в приміщенні БУЛИ ПОРУШЕННЯ протипожежної безпеки...по тій простій причині що ці порушення є в 90% ВСІХ приміщень УкраїниВ 2000-х , коли чиновники зрозуміли що якщо діяти згідно прийнятого законодавства то всього три служби-пожежники-санепідем-охорона працінаглухо закриють УСІ підприємства України , то почався пошук алгоритму який би з одного боку дозволив незгоріти/неотруїтись/не зробити інвалідами всіх працівниківа з другого дав можливість працюватиБуло прийнято три рішенняа - пожежник не перевіряє якщо є страховка від пожежіб- санепідем перевіряє тільки після випадку отруєнняв - охорона праці перевіряє тільки після нещасного випадкуці рішення дали можливість запрацювати і держава отримала як доходи від податків так і робочі місцяА тепер про конкретний випадокТут всього три версії, обидві з стелі...- хтось вирішив зайняти місце полковника..а далі все просто , знайшли підприємця який на гачку в іншої служби , підказали куди йти і що пропонувати- почалася кампанія по бомбосховищам, чиновники почали переглядати попередньо видані дозвола, виявилось що якесь приміщення можна використати під комерцію , але тоді треба папірчик який підтвердить що для бомбосховища приміщення не підходить а от для комерції в самий раз- ймовірність перших двох версій - 95% , і ще 5% може зайняти третя, яка для кожного може бути різна