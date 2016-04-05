detroytred написав:Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.
У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях. https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zatr ... 67001.html Заступник начунституту, п-к...
Може хто підкаже, як і чому таке може бути?
Так я ж вже описував... Це прямий наслідок терорії що можновладці недопрацьовують... Ось один і вирішив допрацювати на 100%... Я даю 99,99% що в приміщенні БУЛИ ПОРУШЕННЯ протипожежної безпеки...по тій простій причині що ці порушення є в 90% ВСІХ приміщень України В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що якщо діяти згідно прийнятого законодавства то всього три служби -пожежники -санепідем -охорона праці наглухо закриють УСІ підприємства України , то почався пошук алгоритму який би з одного боку дозволив незгоріти/неотруїтись/не зробити інвалідами всіх працівників а з другого дав можливість працювати Було прийнято три рішення а - пожежник не перевіряє якщо є страховка від пожежі б- санепідем перевіряє тільки після випадку отруєння в - охорона праці перевіряє тільки після нещасного випадку ці рішення дали можливість запрацювати і держава отримала як доходи від податків так і робочі місця
А тепер про конкретний випадок Тут всього три версії, обидві з стелі... Перша - хтось вирішив зайняти місце полковника..а далі все просто , знайшли підприємця який на гачку в іншої служби , підказали куди йти і що пропонувати Друга - почалася кампанія по бомбосховищам, чиновники почали переглядати попередньо видані дозвола, виявилось що якесь приміщення можна використати під комерцію , але тоді треба папірчик який підтвердить що для бомбосховища приміщення не підходить а от для комерції в самий раз Третя - ймовірність перших двох версій - 95% , і ще 5% може зайняти третя, яка для кожного може бути різна
будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети
Я аналізую і бачу хто який наратив просуває І по принципу - шукай кому вигідно - роблю висновки Всі три (лад, ви , андрійчик777) поміченні в надмірному просуванні тез як все погано... Для лада все зрозуміло , при совку він був начальником + молодий+ здоровий - тому погано в Україні для нього дорівнює треба вернутись в совок Для вас - якщо все погано то існує можливість що угорщина буде мати більше впливу на Україну і мукачевЕ вернеться в Угорщину( те що історія не знає прикладів коли закарпатські українці розстрілювали угорців, зате знає як угорці розстрілювали українців- для вас не показник) І останній андрійчик777 - крайнім націоналістам не потрібна сильна влада в Україні...бо вони самі хочуть стати владою, тому вони й не проти щоб розвалити Україну відокремивши від неї території компактного проживання не націоналістів..
Я пояснив свій алгоритм?
При цьому , цей алгоритм не заперечує того що всі ви можете бути на утриманні в педераційників.
detroytred написав:Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомили у прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.
У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях. https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zatr ... 67001.html Заступник начунституту, п-к...
Може хто підкаже, як і чому таке може бути?
Так я ж вже описував... Це прямий наслідок терорії що можновладці недопрацьовують... Ось один і вирішив допрацювати на 100%... Я даю 99,99% що в приміщенні БУЛИ ПОРУШЕННЯ протипожежної безпеки...по тій простій причині що ці порушення є в 90% ВСІХ приміщень України В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що якщо діяти згідно прийнятого законодавства то всього три служби -пожежники -санепідем -охорона праці наглухо закриють УСІ підприємства України , то почався пошук алгоритму який би з одного боку дозволив незгоріти/неотруїтись/не зробити інвалідами всіх працівників а з другого дав можливість працювати Було прийнято три рішення а - пожежник не перевіряє якщо є страховка від пожежі б- санепідем перевіряє тільки після випадку отруєння в - охорона праці перевіряє тільки після нещасного випадку ці рішення дали можливість запрацювати і держава отримала як доходи від податків так і робочі місця
А тепер про конкретний випадок Тут всього три версії, обидві з стелі... Перша - хтось вирішив зайняти місце полковника..а далі все просто , знайшли підприємця який на гачку в іншої служби , підказали куди йти і що пропонувати Друга - почалася кампанія по бомбосховищам, чиновники почали переглядати попередньо видані дозвола, виявилось що якесь приміщення можна використати під комерцію , але тоді треба папірчик який підтвердить що для бомбосховища приміщення не підходить а от для комерції в самий раз Третя - ймовірність перших двох версій - 95% , і ще 5% може зайняти третя, яка для кожного може бути різна
Ні. Ви ж не закінчили речення. Правильно буде - " Ось один і вирішив допрацювати на 100%..." НА СЕБЕ.
Бо інші такі ж посадовці працюють на своїх державних посадах - на державу, на суспільство. Згідно для чого ця посада й створена.
А цей вирішив згідно вашої теорії працювати на себе. Щоб потім не залежати (з пенсією і т.д.) від чужих рішень.
Роль чиновників ви самі ж підтвердили)) -- "В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що...". Коли чиновники зрозуміли... Чиновники. Зрозуміли. То і зробили, як треба, як повинні. Для ринку.