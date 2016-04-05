budivelnik написав:

Letusrock написав: budivelnik написав: чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети

Я аналізую і бачу хто який наратив просуваєІ по принципу - шукай кому вигідно - роблю висновкиВсі три (лад, ви , андрійчик777) поміченні в надмірному просуванні тез як все погано...Для лада все зрозуміло , при совку він був начальником + молодий+ здоровий - тому погано в Україні для нього дорівнює треба вернутись в совокДля вас - якщо все погано то існує можливість що угорщина буде мати більше впливу на Україну і мукачевЕ вернеться в Угорщину( те що історія не знає прикладів коли закарпатські українці розстрілювали угорців, зате знає як угорці розстрілювали українців- для вас не показник)І останній андрійчик777 - крайнім націоналістам не потрібна сильна влада в Україні...бо вони самі хочуть стати владою, тому вони й не проти щоб розвалити Україну відокремивши від неї території компактного проживання не націоналістів..Я пояснив свій алгоритм?При цьому , цей алгоритм не заперечує того що всі ви можете бути на утриманні в педераційників.